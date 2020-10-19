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Biyografi İbni Haldun kimdir? İbni Haldun hangi dönemde yaşadı?
Biyografi

İbni Haldun kimdir? İbni Haldun hangi dönemde yaşadı?

İbni Haldun kimdir, İbni Haldun eserleri? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbni Haldun Üniversitesi Külliyesi’nin açılışında konuştu. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İbni Haldun’un insanlık için ne denli önemli bir kişilik olduğunu açıkladı. Peki kim bu İbni Haldun? İbni Haldun hangi dönemde yaşadı? İşte İbni Haldun’un biyografisi ve eserleri.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:33:00 - 2020-10-19 12:34:04
İbni Haldun kimdir? İbni Haldun hangi dönemde yaşadı?

İbni Haldun kimdir? Eski ve soylu bir ailenin çocuğu olan İbni Haldun 27 Mayıs 1332 tarihinde Tunus’ta doğdu. Gençlik yıllarında dönemin ünlü hocalarından fıkıh, hadis, tefsir, akaid, mantık, felsefe, matematik, tabiat bilimleri, dil bilimleri, şiir ile edebiyat dersleri almıştır. 20 yaşındayken ülke yönetimini elinde tutan Beni Hafs hanedanından Sultan Ebu lshak’ın katipliğine getirilmesiyle de siyasi yaşamı başlamıştır. Bu dönemde Fas Emin Ebu İnan kendisini bilim meclisine kabul etmiştir. 1362 yılında da İspanya’ya giderek eski bir dostu olan Gırnata Emiri Ebu Abdullah Muhammed’in hizmetine girmiştir. Bir süre sonra da Kuzey Afrika'ya dönerek Bicaye’de başvezirlik makamına getirildi. Bunun yanında ilmi çalışmalarını da devam ettirdi. 

1366’daki yönetim değişikliği üzerine de vazifesinden ayrılarak kabileler arasında dolaşmaya başladı. Daha sonra 1374 senesinde İspanya’ya dönmek zorunda kaldı. Fakat siyasi sürtüşmeler sebebiyle ülkeden çıkarılarak yeniden Afrika'ya gönderildi. Siyasi çalkantılardan bıkıp usanan İbni Haldun, bu dönemde İbni Selame denilen bir kaleye yerleşmiştir. Kendisini bütünüyle ilmi çalışmalara vererek ünlü eseri Mukaddime’yi 1374'de burada tamamladı. 1382 yılında da Mısır'a giderek Kahire'de bulunan medreselerde müderrislik yapmaya başladı. Bunun yanında Hicaz, Kudüs ve Suriye’ye de seyahatler düzenledi. İbni Haldun 1406 yılında Kahire’de hayata gözlerini yumdu.

İbni Haldun eserleri

- Kaside-i Bürde şerhi

- İbn Rüşd felsefesi hakkında bir risale

- Kitab el-Mantık

- Kitab el-Hisab

- Marakeş sultanına yazılan bir risale

- Şiire dair bir risale

- Mukaddime

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