İbn-i Sina'nın kuru öksürük reçetesi! Yüzlerce yıl önce zaten söylemiş... Öksürükten kurtaran reçete
Kuru öksürük kış günlerinde en sık görülen sağlık sorunu. Gece uyutmayan gündüz yoran kuru öksürük için balı bir de böyle deneyin.
İbn-i Sina'nın El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinden kuru öksürüğün reçetesini çıkardık. İşte kuru öksürüğe 2 reçete... Geçmeyen öksürüğü jilet gibi kesiyor...
1. KETEN TOHUMU VE BAL
Kavrulmuş keten tohumu bal ile yoğrulur ve gerektiğinde kullanılır.
2. ÜZÜM SUYU KARIŞIMI
Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ebe gümeci tohumu, zamk ve kitre zamkı, nişasta, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse ve kuru üzüm ile pişirildikten sonra üzerine kaynatılmış üzüm suyu dökülerek bir karışım hazırlanır. Bu kadar basit.
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