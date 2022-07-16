İbn-i Sina’nın güzellik önerileri: Osmanlı kadınlarının bilinmeyen güzellik sırları

Binlerce yıllık İslam, Arap, Roma ve Hitit kültürlerinin birikmesiyle oluşan tıbbi bilgiler oldukça zengin ve değerlidir. Bu bilgiler Osmanlı döneminde’de kullanılmış ve yöntemler saklanmıştır.

O dönemlerde de cilt bakımı güzel görünmenin birinci şartıymış. Cildin derinlemesine temizlenmesini sağlamak için kadınlar sıklıkla hamama gider ve keselenirmiş. Bu nedenle o dönemde sabun sektöründe de ciddi bir gelişme görülmüş.

Sabun

Osmanlı döneminde, kişilerin isteğine göre sabun yapılır ve dilediği koku ile şekillendirilmiş. Sabunun saçta sertleşmeye neden olması yüzünden ise hatmi çiçeği ve ebegümeci kaynatılır; elde edilen su saçın yumuşaması için kullanılırmış. Hamama gitmek cildin kısa bir süre içinde kırışmasına neden olabileceği için banyo sonrasında esans yağları kullanılırmış.

Gül suyu

Sarayda ise en çok gül suyu kullanılırmış. Gül suyunu hem cildin nemlenmesi hem de kırışıklıkların giderilmesi için kullanırlarmış. Aynı zamanda ciltte oluşan yara ve izlerden kurtulmak için de gül suyu kullanılırmış. Osmanlı döneminde gül suyunun ruh sağlığı için kullanıldığı bilgisi de bulunmaktadır.

Osmanlı döneminin güzellik algısı daha çok sadelik ve temizlik ile ilgili olduğu için o dönemde yaşayan kadınlar yüz hatlarını değiştirecek herhangi bir bakım yapmamış.

Rönesans Döneminden Ev Yapımı Deodorant Tarifi

Malzemeler

1/3 bardak mısır nişastası

1/3 bardak karbonat

10 damla okaliptus, lavanta ya da çay çiçeği yağı

10 damla sandal ağacı ya da nane yağı

3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

Dilerseniz 2 yemek kaşığı E vitamini yağ

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri yoğun bir kıvam alana kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı boş bir kutuya alın ve günlük kullanın.

İbn-i Sina’dan Oğul Otu Yöntemi

Oğul otu nedir?

İsmiyle dikkat çeken bu bitki, ballıbabagiller familyasından, boyu 20 ila 150 santimetre arasında değişen, otsu ama aynı zamanda çok yıllık bir bitki.

Öyle ki yüzlerce yıl önceden beri alternatif tıp alanında çok faydalanıldığı söyleniyor, günümüzde de şifası nedeniyle pek çok aktarda bulunabiliyor. Dünyada en çok Akdeniz ülkelerinde rastlanan bu bitki, ülkemizde de en çok Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişiyor. Limonsu hoş kokusu ve tüylü yapraklarıyla kolayca ayırt edilebiliyor.

Bilimsel ismi "Melissa officinalis" olan bitki halk arasında da bu nedenle melissa ya da melisa otu, kokusu nedeniyle limon otu ya da kovan otu gibi isimlerle de anılabiliyor.

Oğul Otu Yöntemi

Tonik elde etmek için bir su bardağı kaynar suyun içerisine bir çorba kaşığı melisa ekleyin. Üstünü kapatın ve kısık ateşte 5 dk bekletin. 20 dakika demlenmesi için bekleyin. Bu toniği tüm cilt tipleri için kullanabilirsiniz. Yaşlanmayı önler ve kırışıklıkları giderir.

Oğul otunun faydaları

-Kendisi sahip olduğu bileşenler sayesinde stresle baş etmede çok yardımcı oluyor. Vücudu stresin zararlı etkilerinden koruyor.

-Bu özelliğiyle strese bağlı uykusuzluk ve yorgunluğun önüne geçiyor.

-Baş ağrısı başta olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan ağrıların azalmasına destek oluyor. Özellikle oğul otuyla demlenen çayın banyo suyuna karıştırılmasıyla bu etkisinden faydalanılıyor.

-Oğul otu ağız yoluyla tüketildiğinde kan dolaşımını hızlandırıcı bir etki yaratıyor. Bu özelliği sayesinde de kanın damarlarda sağlıklı bir şekilde akmasını sağladığından kalp ve damar rahatsızlıklarından vücudu koruyor.

-Düzenli olarak kullanıldığında yağlı ciltlerin yağdan arınmasını sağlıyor.

-Metabolizmayı hızlandırdığından hazımsızlık sorununa da çare oluyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor.

-Mide bulantısı yaşayanların bu sorundan kurtulmasını sağlıyor.

-İştahı artırdığı bilindiğinden özellikle iştahsızlık sorunu yaşayanlara yardımcı olması adına sıkça kullanılıyor.

-Bağırsaklardaki hareketliliği artırarak özellikle kabızlık sorunu yaşayanlara çare oluyor.

-Antiseptik özelliği sayesinde vücudu çeşitli rahatsızlıklardan koruyor, yüksek ateş gibi var olan sorunların da hızla iyileşmesine destek oluyor.