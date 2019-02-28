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İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri ABD Kış Okulu'nda

ABD Kış Okulu programına katılarak George Mason Üniversitesi ve birçok akademik kurumda dünyaca tanınan akademisyenlerden ders aldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:03
İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri ABD Kış Okulu'nda

İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) öğrencileri, ABD Kış Okulu programına katılarak George Mason Üniversitesi ve birçok akademik kurumda dünyaca tanınan akademisyenlerden ders aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İHÜ, başarılı öğrencilerine ABD’de dil ve akademik eğitim imkanı sunuyor.

İHÜ Uluslararası Ofis Daire Başkanlığı tarafından George Mason Üniversitesi iş birliği ile 2 Şubat-1 Mart'ta düzenlenen 2019 yılı yoğunlaştırılmış ABD Kış Okulu’na katılan başarılı öğrenciler, George Mason Üniversitesi ve birçok akademik kurumda dünyaca tanınan akademisyenlerden dersler aldı, İngilizce araştırma ve yazma tekniklerini geliştirme imkanı buldu.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de Kış Okulu’nu ziyaret ederek ABD’de öğrencilere bir konferans verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şentürk, Amerika’nın önde gelen akademik, entelektüel ve toplumsal paydaşlarıyla iş birliği yaparak öğrencilerinin ruhsal, duygusal ve entelektüel olarak çok yönlü gelişimine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

Prof. Şentürk, ABD Kış Okulu’na katılan öğrencilerin büyük bir tecrübe kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte geleceğin sosyal bilimcileri olmaya aday öğrencilerimiz, bu vesileyle dünya çapında kendini ispat etmiş akademisyenlerle irtibat kurabilecek beceriler geliştiriyorlar. Amerika’da sosyal bilim alanındaki araştırmalardan haberdar olmalarının yanı sıra İngilizce araştırma ve yazma teknikleri gibi başlıklarda da uzmanların gözetiminde seminer ve atölye çalışmalarına katılarak kurumsal gezi ve akademik ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Bu tür programlarımız yaz döneminde de devam edecek."

 

- ABD'de dünyaca tanınan akademisyenlerden eğitim aldılar

 

Verilen bilgiye göre, program kapsamında, İbn Haldun Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış öğrenciler, George Mason Üniversitesi ve birçok akademik kurumda dünyaca tanınan öğretim görevlilerinden üniversitenin kampüsünde ders aldılar.

Öğrenciler, bu kurumlarda uzmanları tarafından verilen sosyal ve beşeri bilimlerin güncel ve önemli meseleleri hakkındaki seminerlere katıldılar.

Seminerler öğrencilerin İngilizce analitik düşünmeleri, ilgili konularda tartışmaları, argüman geliştirmeleri ve akademik yazı yeteneklerini geliştirecek şekilde planlandı.

 

- Kültür gezileri de düzenlendi

 

Derslerin içeriği, dil programı olmaktan ziyade akademik bir program olarak dizayn edildi. Öğrenciler, başta Beyaz Saray ve kongre binasının yanı sıra Amerika’nın doğu yakasındaki farklı mekan ve kurumlara yönelik düzenlenen kültür gezilerine katıldı.

SETA ile iş birliği içinde düzenlenen siyaset bilimine dair seminerlere katılan öğrenciler, geldikleri ülke sistemine dair daha geniş bilgi elde etme imkanına da sahip oldu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:03
  1. İbn Haldun Üniversitesi

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