İBDACI gençlerden Mescid-i Aksa açıklaması: Ümmet sessiz! İslâm ülkeleri ise...

Ankara İsrail Büyükelçiliği önünde akşam 21:30’da toplanan ve kendilerini “Anadolu Neferleri” olarak isimlendiren bir grup İbdacı genç, İsrail’in İslâm dünyasının nabzını yoklayıcı saldırganlığına karşı hem Siyonistlere hem de İslâm dünyasına mesaj mahiyetinde bildiri okudu. Medyanın ilgi gösterdiği gösteride YENİNDER (Yeni Nizam Yeni İnsan Derneği) Aksaray temsilcisi Halil Yılmaz şunları söyledi:

“Her sene olduğu gibi bu Ramazan ayında da İşgalci İsrail mukaddes mescidimiz Aksa'ya saldırılarını artırdı. Müslümanlara eziyet etmeyi meşrulaştırmış siyonist köpekler, Kıble Mescidinde teravih namazı kılmak isteyen 200'den fazla Filistinliyi darp ederek göz altına almıştır.

Ümmet sessiz! İslâm ülkeleri ise, bir takım âdet yerini bulsun kabilinden laftan ibaret kınamaların ötesine geçemiyor? Nereye kadar kınama? İnsan merhametinden dolayı eşini, dostunu kınar. Düşman kınanmaz, haklanır. En tabiî reflekslerimiz tarumar olmuş hâlde. Bize düşen, Hz. Ebubekir'in "ağlayan ağlasın, ağlayamayan da ağlar gibi dursun!” hikmeti çerçevesinde, ıstırabımızı dâim kılmak ve bunu şuurlaştırmaktır.

Çağından mesul Müslümanlar olarak bizler insanlığa numûnelik teşkil etmeliyiz. Bugün dünyada işlenen her türlü haksızlık, bizim liyakat sahibi olamamamızdan kaynaklanmaktadır. Biz öyle bir hâle gelmişiz ki, acı duyma melekelerimizi yitirmişiz. Bugün dünyada Ümmet-i Muhammed'in başına gelenler, biz millet olarak tarihî misyonumuzu kaybettiğimiz için, bizim yüzümüzden gelmiştir. Kuru kuru karşı çıkmalar ve tweet atmalar çözüm değil. Yaşanan hâdiselerin suçluluk duygusunu hissetmeli ve sorumluluk altına girmeliyiz. Âdetâ bir film seyrederken, birkaç dakikalığına oradaki olaydan müteessir olup, aradan zaman geçince horul horul uyumaya başlayan insanlardan olmamalıyız.

Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun şu şiiri, Filistinli Müslümanların durumunu özetlemektedir:

‘’oyuncak tanımadan tüfeği tanıdı,

kurşunu tanıdı,

gerçek dostu,

düşmanı tanıdı.

yürümeden daha ölümü tanıdı,

çocuklarımız.

ve öğrendiler onlar için olmadığını,

insan hakları beyannamesinin!’’

Bugün üç maymunu oynayan "BirLEŞmiş Milletler - Domuzlar Diktatoryası" İranlı Mahsa Amini'nin saçı için ortalığı ayağa kaldırırken, Siyonistlerin kurşunlarıyla şehit edilen Filistinli kadınlara niçin sessiz?

Altın Kelebek ödül töreninde kadın üzerine plastik aforizmalar kasan iki ayaklı sanatçılar! Örtülerine kan sıçrayan bu Filistinli kadınları da Mahsa Amini gibi savunmanız için illa başörtü mü yakmaları lazım?

Nerede İnsan Hakları?

Nerede Kadın Hakları?

Nerede Sizin Vicdanınız?”

Gruba iştirak eden çevredekilerle beraber tekbir ve sloganlar eşliğindeki gösteri yarım saat sürdü.

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