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Gündem İBB’yi gırtlağına kadar borca batırdı
Gündem

İBB’yi gırtlağına kadar borca batırdı

Yeniakit Publisher
2023-11-30 13:10:00 -
İBB’yi gırtlağına kadar borca batırdı

Göreve geldiği günden beri hizmet yerine rezalet üreten ve İstanbulluların parasını reklamlarla, konserlerle çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB’yi borca sürükleyerek iflasın eşiğine getirdiği ortaya çıktı. 2019 yılında İBB bütçesini 26.5 Milyar TL borçla devralan İmamoğlu’nun 2023 yılı sonu itibariyle tahmini borcunu 199,4 Milyar TL’ye çıkaracağı öğrenildi. Son olarak 2022 Sayıştay raporunda borçlanma limitini aştığı tespit edilen İmamoğlu’nun İBB’nin borcunu 2024 yılı sonu itibariyle 246,7 Milyar TL gibi astronomik bir rakama çıkaracağı ve İstanbul’un iflas edeceği belirtildi. Adım adım iflasa giden İBB’deki vurgun düzenine tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, “Peki bu borçlanmalar nereye harcandı?” sorusunu sordu.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Göreve geldiği günden beri hizmet yerine rezalet üreten, İstanbulluların parasını reklamlarla, konserlerle çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu, İBB’yi iflasın eşiğine getirdi. 2019 yılında İBB bütçesini 26.5 Milyar TL borçla devralan İmamoğlu’nun 2023 yılı sonu itibariyle borcu 199,4 Milyar TL’ye çıkaracağı ortaya çıktı. Son olarak 2022 Sayıştay raporunda da borçlanma limitini aştığı tespit edilen İmamoğlu’nun böyle böyle devam etmesi durumunda İBB’nin borcu 2024 yılı sonu itibariyle 246,7 Milyara ulaşacak. Adım adım iflasa giden İBB’deki vurgun düzenine tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Son 5 yılda CHP’li İBB’nin borcu devasa şekilde arttı. Peki bu borçlanmalar, bu kaynaklar nereye harcandı? İstanbullunun hangi sorunları çözüldü? Tahmini 246.9 milyar lira bütçe nereye gitti?”

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