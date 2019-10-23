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İBB’ye tepkiler çığ gibi büyüyor! 'Dükkanlarımızı haber vermeden yıktılar'

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katında dükkanları olan işletmeciler, CHP'li İBB'nin kendilerine tebliğ etmeden yıkıma başladığını öne sürdü.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:35
İBB’ye tepkiler çığ gibi büyüyor! 'Dükkanlarımızı haber vermeden yıktılar'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katındaki yapıların yıkımı sürüyor. Bazı dükkan sahipleri kendilerine tebligat gelmeden ve yer gösterilmeden iş yerlerinin yıkıldığını öne sürdü.

İBB'nin bir süre önce devraldığı otogarda 1 Ekim'de yıkım ve temizlik çalışmalarına başladı. Ekrem İmamoğlu çalışmalarla ilgili, "İstanbul Otogarı'nda dönüşümü başlattık. İBB ekiplerimizin metruk alanlardaki yıkım işlemlerini tamamlamasının ardından temizlik ve aydınlatma çalışmalarını da gerçekleştirerek bu alanları güvenli hale getireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Otogarın alt katında ekiplerin iş makineleriyle yıkım çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımda zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Bazı dükkan sahipleri kendilerine tebligat gönderilmediğini iddia ediyor.

Otogarın alt katında reklam ve tabela dükkanı olan Yavuz Battal, "Belediye başkanı buraya geldiğinde hiçbir esnafa dokunulmayacağını söylemişti ama her yeri yıkmaya başladılar, insanlar eşyalarını bile doğru düzgün çıkartamadan yıkım başladı. Bizlere de diyorlar ki 'Yerleriniz işaretli ama kiralarını alacağız. Ondan sonra sizin dükkanlarınızı da yıkacağız'. Bize ne yer gösteriyorlar, ne tebligat gönderiyorlar, ne kadar kira alacaklarını söylemiyorlar. İnsanları burada mağdur ediyorlar. Bize yer göstermiyorlar. Dükkanımı yıktılar, sorgusuz sualsiz" dedi.

"Bizimle muhattap olsunlar"

Otogarda bulunan dükkanını depo olarak kullanan Ercan Büyük ise iş yerinin kapısının yıkıldığını arkadaşlarından öğrenerek geldiğini söyledi. “Hiç habersiz dükkanıma geldiler yıktılar, şu anda mağdurum" diyen Büyük, "Dükkanımı nereye taşıyacağımı da bilmiyorum. Malımın değeri çok yüksek olduğundan başında bekliyorum. Ben burada yokken habersizce yıktılar. Arkadaşlarımız haber verdi öyle geldik. Malımın başında duruyorum. Dükkana sığdırabildiğim kadarını sığdıracağım gerisini ne yapacağımı bilmiyorum. Anlaşmamız daha devam ediyordu, birden gelip dükkanımı yıktılar. Şu an bir muhatap da bulamıyoruz. Yetkililerden ricamız gelip 'Bizimle bir muhatap olsunlar, onlarla bir sözleşme yapabilelim' " ifadelerini kullandı.
Ercan Büyük'ün yanında çalışan Halit Demiray ise, “Hiç kimseye haber vermeden depomuzu yıktılar. Bize bir haber vermeleri lazımdı. Toplayıp konuşmaları gerekirdi. Bizi mağdur ettiler. Eşyalarımız ziyan oldu. Muhatap da bulamıyoruz karşımızda. Duvar yıkılırken biz yoktuk, geldiğimizde bütün malzemelerimizin ezildiğini gördük. Bize verilen süre dolmadan yıktılar “ şeklinde konuştu.

"Hiçbir açıklama yok"

Reklam ve tabela işi yapan, otogarın kuruluşundan beri burada esnaf olduğunu belirten Zeki İstanbullu ise “Arkada kullanılmayan dükkanlardan başladılar, esnaf kısmen mağdur olsa da iyi olacağına da inanıyoruz. Esnafı da mağdur edeceklerini sanmıyorum, Ekrem İmamoğlu tarafından söz verildi. Planı bilmiyoruz, ne olacağını bilmiyoruz bilsek ona göre davranırız. Bu bir zaman süreci alacak ama ne kadar zaman süreci alacak bilmiyoruz. Bütün esnaf ne olacağını bilmeden bekliyor. Esnafı yeni yapacakları yere mi alacaklar, başka bir şey mi yapılacak belediye çalışanları dahil kimse bilmiyor. Hiç bir açıklama yok. Bekleyip göreceğiz“ ifade etti.

Oto parça deposu olan İsmail Akkoç ise, “Burası yeni belediyeye geçti, geçtiğini kimseye tebliğ etmediler. Yıkılacağını bize kimse tebliğ etmedi. Kimse haber vermedi. Birçok esnafın oto yedek parçasının içinde olduğu dükkan yıkıldı. Malzemelerin üzerine dükkanları yıktılar. Kimse bize haber vermedi, esnaf yıkıldığını görünce bizi çağırdılar. Biz de gittik yalvar yakar 3 günde zor bela bir bodrum bulup malzemelerimizi taşıdık, koyduk eşyamızı. Kesinlikle bir tebligat gelmedi. Yeni bir yer mi yapılacak. Yeni yerde bize hak verilecek mi, burası devam edecek mi, ne kadar devam edecek, tamamen bir belirsizlik var. Kimse bizim akıbetimiz hakkında konuşmuyor. Herkes diken üstünde. Kesinlikle hiç bir açıklama yok" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:35
  1. İstanbul
  2. İBB
  3. Ekrem İmamoğlu otogar
  4. Esenler Otogar yıkım

YORUM YAZ

  • Bir dostBir dost2 sa önce
    Secim zamani birlikte cay icenlerdir dukkani yikilanlar. Oy verirken kimse dusunmediyse simdi hic kimse dusunmez sizi. Allah beterinden saklasin.
  • Devran dönerDevran döner10 sa önce
    "Verdin oyunu yıktılar evini" sözü aklima geldi taa 80'lerden.
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 11 sa önce
    Ekremi sevmiyorum fakat İstanbul'lu biri olarak bu Esenler otogarının pis, karanlık, sahipsiz, bela, izbe halinden ve trafik keşmekeşinden kim kurtarırsa bravo diyeceğim.
  • abdullahabdullah11 sa önce
    herşey çok güzel oluyor size Allah akıl fikir versin, bir musibet bin nasihattan iyidir
  • saltanatsaltanat11 sa önce
    Ekrem Başkan bütün yolsuzlukları pislikleri kaçakları göçekleri bir bir temizliyor elhamdülillah.
  • SELAMİSELAMİ11 sa önce
    BAŞINIZA DAHA NE ÇORAPLAR ÖRECEK BU BAŞGAN MÜSVETTESİ. BEKLE VE GÖR. HAKETTİNİZ AMA. HUZUR BATTI BİYERLERİNİZE.
  • fetösavarfetösavar14 sa önce
    yok bi şey koç. bak herşey güzel oldu. hadi bakim. kadıköyde kafayı çekmeye...
  • ÖmerÖmer14 sa önce
    Bunlar yapmak için değil yıkmak için gelmişler tipik CHP zihniyeti esnaflara günah değilimi dükkanları yıkılmış . Yazık hani düzeltilse tamam da yıkmak ne iş
  • yediemirleryediemirler14 sa önce
    Askerimiz suriyede ya sayın!başkanın aklı gitmiştir...mazur görün..dükkanda yıkarlar evde yıkarlar..
  • Mehmet kara Mehmet kara 14 sa önce
    Oy verirken iyiydi şimdi çekin ceremesini herşey gözel olacak!!!!
  • aliali15 sa önce
    HERŞEY ÇOK GÜZEL OLUYORDAHADA GÜZEL OLACAK

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