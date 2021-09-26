İBB'ye "Karabatak" çökmüş! İETT otobüslerinin neden döküldüğü ortaya çıktı!

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında programında İBB'deki ihale skandalının perde araksını açıkladı.

İki yılda İBB'den yaklaşlık 2 milyar TL'lik bakım onarım ihaleleri alan firmada CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavir olduğunu söyledi.

İBB'de 'Karabatak' işler

Mehmet Tevfik Göksu'nun katıldığı televizyon programında konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

CHP döneminde başlayan firma 2 milyara yakın ihale alıyor ve ne kadar zeki bir firma ki bütün ihalelerin yaklaşık maaliyetlerini biliyor. Yaklaşık maaliyet ne demek; kurum çok gizli bir şekilde yaklaşık maaliyeti açıklar bir zarfa kapatır. Bunu kimse bilemez. Teknik şartnameyi söyler, teknik şartname çerçevesinde firmalar fiyatlarını teklif ederler. Ne hikmetse yaklaşık maaliyetleri milim milim biliyor. Bu neyi gösteriyor içerden bilgi veriliyor. Yaklaşık maaliyet bu. Bin lira, iki bin lira, bir milyon indirimlerlerle ihaleyi alıyor. Ortalama bizim dönemimizde bakım ihaleleri yüzde 20'lerle gitmiş hep yüzde 22 kırımla gitmiş hep. Bunların dönenminde yüzde 1 bile değil. Ve bu firma ne hikmetse bütün ihaleleri alıyor. "Allah Allah bu firma nedir?" diye baktığımızda ortaya bir "karabatak" çıkıyor. Ve bu karabatak CHP'nin İstanbul millevekili. Sayın Başkanında kankası. Böyle görüntüleri beraber verdikleri pozlar var. Biz bunu söyleyince CHP'liler savunma olarak şunu söylediler, "Sayın milletvekili, milletvekili olduktan sonra bu şirketin mali müşavirliğinden ayrıldı" oysa tam tersi şirketin mali müşavirliğinden ayrılmıyor milletvekili olduktan sonra şirketin mali müşaviri oluyor.