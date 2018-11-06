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İBBspor Kulübü'nden yeni şampiyonluklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü uluslararası alanda her branşta madalyaları topluyor. İBB’li Neslihan Yiğit Macaristan’daki Uluslararası Badminton Şampiyonası’nda, Cihat Ulus ise Romanya’daki Balkan Kros Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu. Onur Aras, 23 Yaş Altı Balkan Kros Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti.

06 Kasım 2018 Salı 08:18
İBBspor Kulübü'nden yeni şampiyonluklar

Milli takımlara en çok sporcu yetiştiren kulüp unvanını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Uluslararası alanda her branşta ülkemizi başarıyla temsil ediyor. İBB’li sporcular hafta sonu katıldıkları uluslararası turnuvalarda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

BADMİNTON ŞAMPİYONASI’NA 32 ÜLKEDEN 223 SPORCU KATILDI

İBB’li Neslihan Yiğit, Macaristan’ın Budaors şehrinde 1-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Badminton Şampiyonası’nda ülkemize altın madalya kazandırdı. 32 ülkeden 223 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Neslihan Yiğit, sırasıyla Estonyalı rakibi Kati-Kreet Marran'ı 2-0, Fransız rakibi Marie Batomene'yi 2-0, Danimarkalı rakibi Mette Poulsen'i 2-0, Finlandiyalı rakibi Airi Mıkkela'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselmeye hak kazandı. Finalde ise Bulgar rakibi Mariye Mıtsova'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

BALKAN KROS ŞAMPİYONASI’NDA İKİ MADALYA

Romanya’nın Botoşani kentinde yapılan ve 8 ülkeden 96 atletin katıldığı Balkan Kros Şampiyonası’nda büyük erkeklerde İBB Spor Kulübü’nden Cihat Ulus şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada mücadele eden İBB’li bir diğer sporcu Onur Aras ise 23 Yaş Altı Erkeklerde bronz madalyayı ülkemize getirdi.

Türkiye şampiyonada, 6 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. 2012’den bu yana bu şampiyonayı sürekli olarak madalya klasmanı lideri olarak tamamlayan Türkiye, seriyi 7 yıla çıkardı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 08:18
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor

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