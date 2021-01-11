İBB'nin Şemsi Paşa Camii kararına tepki yağıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Kuşkonmaz Camisi" olarak da bilinen Üsküdar'daki tarihi Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nin sahil bölümüne sökülüp takılabilen çelik konsol sistemli yürüyüş yolu çalışmalarına başladı. Camiye yalı özelliğini kaybettirecek projeye sosyal medyadan tepki yağdı.

Sabah'ın haberine göre, Şemsi Ahmet Paşa tarafından, Mimar Sinan'a yaptırılan 441 yıllık caminin önüne 3.5 yıl önce İBB tarafından kazıklı yol yapımına başlanmış, ancak camide çatlaklar oluştuğu için gelen tepkiler üzerine proje iptal edilmişti. Caminin deniz kenarına yol çalışmasını yeniden başlatan İBB, sökülüp takılabilen çelik yapı ile yaya geçişi yapıldığını belirterek, "Tarihi dokuya, ağır ve sert zemin uygulaması yapılmayarak doku bütünlüğü de sağlanıyor. Ayrıca, denizin dolgulanması için kazık sistemi yapılmayarak, tarihi caminin daha önce yaşadığı gibi sarsıntılarla çatlaması ve geri dönüşü olmayacak hasarlar da engellendi" açıklamasını yaptı.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ise caminin sahil kısmında yapımı devam eden yaya yolu çalışmasından ivedilikle vazgeçilmesini aksi takdirde, gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti. Ancak tamamlandığında camiye yalı özelliğini kaybettirecek projeye mimarlar da tepki gösterdi.

İşte o tepkiler:

Mimar Ebubekir Şimşek: İstanbul'un kronikleşen deniz kıyılarına müdahale hevesi. Bu refleks yüzünden neredeyse İstanbul'un yalı camisi kalmadı. Durdurulan Şemsi Paşa Camisi'ni denizden uzaklaştıran proje tekrar başlamış. Proje İBB'ye ait. Umarım bu yanlıştan dönülür.

Mimar Mehmet Öğün: Şemsi Paşa Camisi'nin denizle kurduğu ilişkiyi değiştirmek, onu var eden, özel kılan 'asli kararlara' müdahale etmek anlamına gelir. Şemsi Paşa Camii dolguya kurban edilmemeli.

Mimar Halil İbrahim Düzenli: Halk, şehrin mücevheri bir cami ile dünyanın kıymetlisi deniz arasından dar bir yoldan geçse ne olur? Her iki kıymetin yüceliğini kavramaya ve onların çağrıştırdığı sonsuzluğu tefekküre sebep olur. Acilen bu 'yol genişletmesi'nden vaz geçilmeli!