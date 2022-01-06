İBB'nin gassalı hutbede PKK propagandası yapmıştı! Ali Erbaş'tan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İBB'de işe alındığı tespit edilen PKK iltisaklı DİAYDER üyesi gassallarla ilgili "Diyanet olarak terör örgütüne müzahir kişilerin hiçbir kurumda olmaması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Gazetecilerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gündeme dair sorular cevaplandırdı.

"Dini değerler tahrip ediliyor"

Din konusundaki algı operasyonlarının yeni olmadığını söyleyen Erbaş "Yıllardır medyada en çok gündeme gelen din konusudur. Yorumlar ideolojik bir düzlemde ve önyargıyla yapılıyor. Dini değerler tahrip ediliyor. Sadece hedeflenen kurumu değil milyonları etkiliyor. Din üzerinden toplumu ayrıştıran faaliyetleri ve söylemlere karşı duyarlı olmalıyız. Din ve diyanet de ilgili haberlerde daha hassas olmalıyız." dedi.

"Din istismarı ile mücadele seferberliği başlattık"

15 Temmuz hain darbe girişimi sonra çok hızlı adımlar atıldığını ifade eden Erbaş "10.000’e yakın dosya oluştu. 3000 civarında ihraç oldu. Bir kısmı mahkemelerde suçsuz oldukları tespit edilince geri döndü. 200 civarında PKK’ya müzahir olanlar ihraç edildi. Soruşturmalar devam ediyor." dedi. Erbaş ayrıcı FETÖ ile mücadelede "Din istismari ile mücadele seferberliği başlattık. 2 milyon kadar FETÖ ve diğer işin gerçek yüzünü ortaya koyan raporları kitap halinde bastık." dedi.

İBB'de işe alınan terör örgütü iltisaklı DİAYDER üyesi gassallar

Erbaş, CHP'li İBB'de görev aldığı tespit edilen teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan sözde Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 3 gassalla ilgili, "İBB ile konuları medyadan okudum. Yetkililer gerekli çalışmaları yapacaktır. İçişleri bakanlığı ve İBB soruşturmalara devam ediyor. Milletin her bir ferdi gibi biz de diyanet olarak terör örgütüne müzahir kişilerin hiçbir kurumda olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle Gassallık gibi bir konuda hiç olmamalı." ifadelerini kullandı.

DİAYDER üyeleriyle İmamoğlu aynı karede

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, PKK'ya yakınlığıyla bilinen DİAYDER üyeleriyle buluştuğu da ortaya çıkmıştı.