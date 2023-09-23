İBB’nin dili tutuldu: 43 kez sordu cevap alamadı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin İBB Meclisi’nde AK Parti ve MHP’li üyeler tarafından sorulan sorulara yanıt vermediği ortaya çıktı. Belediye Kanunu gereği sorulan her türlü sorunun yanıtı alınması gerekirken buna uyulmadı. İBB yönetiminden hem yazılı hem de sözlü olarak talep edilen dosyalar da yine aynı şekilde temin edilmedi. Bu konu, Mart 2023’te yayınlanan İBB Denetim Komisyonu Raporu’na da yansıdı. İSKİ, İETT gibi kurumlardan ihale, uygulama ve hizmetlerle ilgili, söz konusu raporla talep edilen bilgiler, komisyonlara iletilmedi.

43 KEZ SORDU, CEVAP YOK

İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Kaynar da geçen hafta gerçekleşen meclis toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana işten çıkarılan işçilerle ilgili 43’üncü kez soru sorduğunu ve bu sorularının yine yanıtsız kaldığını açıkladı. Göreve geldiği günden bu yana meclis toplantılarının 10’da birine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis üyelerinin sorularına da yanıt vermekten kaçınıyor. İmamoğlu yönetimine 2022 yılı Denetim Komisyonu Raporu’nda da 11 soru soruldu ancak bunlar da karşılık bulamadı.

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31 Mart 2023’te yayınlanan rapora göre, İBB’nin pay sahibi olduğu ve İSKİ, İETT gibi kurumlarda 2022 yılında görev alan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin listesi ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine sağlanan sosyal ve ekonomik haklara ilişkin bilgiler, yıl sonu bilançosu, bütçesi ve gelir tablosu, iş akdi sonlanan personel listesi, İBB personeline 2022 yılında ödenen banka promosyonlarına ilişkin ihale dosyası, İSKİ ve İETT’nin pay sahibi olduğu şirketlerdeki iş akdi sonlanan personel listesi ve ödenen tazminatlar talep edildi.

AÇIKÇA SUÇ İŞLENİYOR

2022 yılı içerisinde “Aile Destek Paketi”, “Anne-Bebek Destek Paketi”, “Eğitim Destek Paketi” ile “Ulaşım Destek Paketi” kapsamında, bağışçılar tarafından belediyeye yatırılan toplam bağış miktarı, bu bağışların kullanım amaçları doğrultusunda vatandaşa ulaştırılmasında kullanılan yöntemler ile ilgili muhasebe kayıtları ve diğer bilgi ve belgeler ve İBB’ nin 2022 yılında ihale edilmesine rağmen hak edişleri itibariyle 2023 yılına sarkan ihalelerine ilişkin talep edilen dosyalar da yine temin edilmedi. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesinin 4’üncü fıkrası “Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir” hükmüne rağmen bu bilgiler komisyona gönderilmedi.

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Soramazsın diyorlar

4,5 yıldır İBB yönetimine iletilen hemen hemen hiçbir sorunun cevaplanmadığını anlatan İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Kaynar geçtiğimiz günlerde yapılan meclis toplantısında hukuksuz yere işten çıkarılan işçilerle ilgili bir kez daha soru sordu. Kaynar toplantıda şöyle konuştu: “Burada her ay soru soruyoruz biz, 23 bin insanı işten çıkarttınız, 66 bin kişiyi işe aldınız. CHP’li arkadaşlar ısrarla koro halinde itiraz ediyorlar, bu kadar insanı çıkartmadıklarını söylüyorlar. ‘1 kişi çıkartmayacağız, namus sözü’ diyen insanlar binlerce insan çıkartmış burada çıkıp ‘23 bin değil’ diyorlar. 43 kere sormuşuz bu soruyu size. Denetim komisyonunda benim imzamla da bu soru soruldu. Ama cevap yok, ‘Soramazsın’ diyorlar. Buraya gelmişiz burada da ‘Soramazsın’ diyor. Bu meclis ne iş yapacak? SSK’nın kayıtlarında 23 bin kişi çıkmış görünüyor. Ama sorumuza cevap yok.”

Belediye işçileri isyanda

İBB ile kendilerinin haberi olmadan toplu sözleşme imzalandığını söyleyen işçiler sokağa döküldü. Belediye-İş Sendikası’na bağlı çalışan işçiler, İBB ile sendikaları arasında gece yarısında imzalanan toplu iş sözleşmesini, sendika binası önüne gelerek protesto etti. Daha önce AĞAÇ A.Ş ve İSTAÇ A.Ş’, İSFALT A.Ş ve İSPARK A.Ş’ye bağlı işçilerin grev kararıyla karşı karşıya kalan İBB yönetimi bu kez İSTON A.Ş., İSBAK A.Ş’yi temsilen Belediye-İş sendikasıyla masaya oturdu. Ancak “İstanbul’da açlık sınırı 27 bin lira” diyen Ekrem İmamoğlu, açlık sınırına dahi yaklaşmayan miktarları işçilere teklif etti. Belediye-İş sendikası önce bu kararı reddetti ve greve gidileceğini duyurdu ancak hemen ardından gece yarısı İBB’nin teklifini kabul ederek toplu iş sözleşmesini imzaladı.

BİR GECEDE SATTILAR

Belediye-İş Sendikası’na bağlı belediye çalışanları, İBB ile sendikaları arasında gece yarısında imzalanan toplu iş sözleşmesini, sendika binası önüne gelerek protesto etti. Sendikanın Fatih’teki binasının önünde toplanan İBB personeli sloganlar atarak sendika yönetimini dışarıya davet etti. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, grup adına İbrahim Dalkılıç isimli çalışan açıklama yaptı. İşçilerin hakkının yendiğini belirten Dalkılıç şöyle devam etti: “Grev yapmamız gereken günün sabahının gecesinde bizi masada sattılar. ‘Fiyat bu, işinize geliyorsa’ dediler.”