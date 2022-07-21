İBB’nin bitirdiği bir tek metro yok

HACI YAKIŞIKLI ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Karaismailoğlu, buluşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yol geçişleri ve köprü ücretlerinin devlete maliyeti hakkında bilgiler veren Karaismailoğlu; “Bunlar yapım maliyetidir, yatırım maliyetidir. Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu 6.7 milyar dolar, Malkara-Çanakkale ve Çanakkale Köprüsü 2.545 milyar Euro. Bunlar yapım sırasında devletten 1 kuruş çıkmadan ve işletme masraflarının hiçbirine karışılmadan yapıldı. Şu anda Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun yıllık işletme maliyeti 40 milyon dolar. Bunu devlet değil yüklenici karşılıyor. Çanakkale Köprüsü’nde 17 firmanın hazırladığı 4 ayrı teklif yarışmıştır. Burada da kamu açısından en uygun olan teklif seçilerek yapılmıştır” dedi.

Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi bunu gördükleri zaman ‘Maliyetleri çok yüksek’ diyorlar. Neye göre bunu söylüyorsunuz? Çanakkale Köprüsü’nde kullanılan demirin metresi belli, ağırlığı belli, hadi çıkarın. Bugün 2 milyar 545 milyon lira Çanakkale Köprüsü’nün maliyeti, siz bunu bugün ihale etseydiniz bu 3 milyar Euro’dan aşağıya çıkmazdı.”

230 bin yolcu ağırlandı

“Hatırlanacağı üzere bunlar ‘İstanbul Havalimanı arazisine uçak inmez’ diyorlardı. Havalimanının şu an bulunduğu yerin bundan 10 yıl önceki halini bir görseniz orada ne bir tane ağaç ne bir yaşam vardı. 200 metreye kadar uzanan bir çukurla hayatın olmadığı, ağaç ve yeşilin bulunmadığı, ekonomik değeri de ekside kalan bir alandı, burası. Bakın böyle bir alanı, 75 milyon metrekarelik bir alanı devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar Euroluk bir yatırımla devlete bu kadar işletme yılı içerisinde, yani 25 yıl içerisinde de tam 22 milyar Euro kira getirecek bir finansal modeli başarıyla yapmış bir iktidar var aslında. Şu anda bayram süresince ortalama bin 400 uçak 230 bin yolcuya hizmet verdi. Şu anda İstanbul’da işletilmekte olan tam 260 kilometrelik bir metro hattı var. Bunun 80 kilometresini bakanlık olarak biz işletiyoruz. 2019 yerel seçimler öncesi yüzde 60’larda devredilmiş olan Ataköy-İkitelli hattı, Bostancı-Dudullu hattı maalesef bugüne kadar çoktan bitmesi gereken hatların geleceği belirsiz. Diğer hatlar zaten yüzde 5’lerde, yüzde 10’larda. Maalesef hiçbir icraatın olmadığı bir yerel yönetim var. Bizim İstanbul halkını bunların keyfine bırakacak halimiz yoktu. Biz şu anda 7 metro hattında İstanbul’da çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu 7 tane metro hattının da toplam uzunluğu 103 kilometredir. Bu 103 kilometrenin de önümüzdeki yıl eylül ayı itibariyle de üç tane metro hattını da birebir hizmete açmaya başlayacağız. 2023 yılı içerisinde de bu 7 tane metro hattının tamamını bitirmiş olacağız.”

Belediyenin otobüsleri yolda kalıyor

Karaismailoğlu, ayrıca “Ben zaman zaman Marmaray’a biniyorum. İstanbul’da otobüse de binmek isterdim ama maalesef belediyenin otobüsleri yolda kalıyor. İstanbul’da yürüyen merdivenleri çalıştıramayan bir zihniyet var İBB’nin tamamladığı metro yok” şeklinde konuştu.

5’li büyük firma yalanı

“5 büyük firma hikâyesinin tamamı uydurmadır” diyen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bizim özelde yap-işlet-devret (YİD) projelerini kastediyorlarsa burada 30’un üzerinde firma var, hiçbir kısıtlama da yok. Bu ‘5 büyük firma’ dedikleri firmalar değil, bu 30 tane firma artık dünyanın her tarafında büyük altyapı projelerinde iş yapan müteahhitler. Bunlar artı bütün dünyaya bu işi ihraç etmeye başladılar, artık bunlar da dünya firması oldular. Ayrıca bin 200 farklı müteahhit bakanlığımıza iş yapıyor.”

Kanal İstanbul olmazsa olmaz

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Kanal İstanbul olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. Kanal İstanbul’la ilgili bildiğiniz gibi önce ulaşım yollarını yapıyoruz ve ulaşım alternatiflerini sağladıktan sonra da ana ihaleyi yapıp ana işe başlayacağız. 183 milyar liralık son 20 yılda bir yatırım yaptık. Bunun aciliyeti icabıyla yüzde 65’ini kara yolunu harcamıştık, artık bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine çıktık. Türkiye genelinde yapımı devam eden tam 4 bin 500 kilometre demir yolu hattımız var. Halkalı-Ispartakule-Çerkezköy-Edirne-Kapıkule demir yolu hattı, tam 220 kilometre uzunluğunda, bunu da 2024 yılı sonunda hizmete açmayı hedefledik.”