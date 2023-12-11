İBB'den yöneticilere aile boyu sigorta! 'Motivasyonu arttırmak için yaptık...'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri, devlet tarafından sigortalı olmalarına rağmen şirket yöneticilerine milyonlar harcayarak aile boyu sigortalı yaptı. Hangi şirkette kaç kişinin sigortalı yapıldığı Sayıştay Başkanlığı raporlarına girdi. Belediye savunmasına ‘Yöneticilerin motivasyonunu arttırmak için yaptık’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İSBAK, İSTAÇ, İMAR AŞ, SPOR AŞ VE İGDAŞ’ta yapılan Sayıştay denetimlerinde çok sayıda usulsüzlüğe rastlandı. O usulsüzlüklerden biri de şirket yönetiminde olan yöneticilerin eşlerini ve çocuklarını özel sağlık sigortası yaptırması oldu. Sayıştay Başkanlığı, devlet tarafında sigortalı olan şirket çalışanlarının özel sigortalı yapılması uygulamasının bitirilmesini istedi. Belediye iste ‘Yöneticilerin motivasyonunu arttırmak için yaptık’ açıklamasını yaptı.

HANGİ ŞİRKET KAÇ KİŞİYİ SİGORTALADI!

MEDYARADAR, İBB iştiraklerinde yapılan denetimlerde hangi şirkette kaç kişinin aile fertleriyle birlikte sigortalı yapıldığına dair o raporlara ulaştı. İşte o rakam rakam o şirketler..

- 31.12.2021 tarihinde ise 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemini kapsayan “Grup Sağlık Sigortası Hizmeti Alım İşi”ne ilişkin sözleşme 678.083,22 TL + KDV bedelle İSBAK AŞ ile RAY Sigorta AŞ arasında akdedilmiştir. İhale kapsamında Şirket personeli 59 kişi, personel eşleri 49 kişi, personel çocukları 66 kişi olmak üzere toplam 174 kişi için özel sağlık sigortası yaptırılmıştır.

-İSTAÇ AŞ’de yapılan incelemede, Şirket tarafından yapılan ve 01.01.2022-31.12.2022 dönemini kapsayan “2022 Yılı Grup Sağlık Sigortası Hizmeti Alım İşi” ihalesi kapsamında Şirket personeli (84 kişi), personel eşleri (71 kişi), personel çocukları (125 kişi) olmak üzere toplam 280 kişi için özel sağlık sigortası yaptırılarak bedelinin Şirket bütçesinden karşılandığı tespit edilmiştir.

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-İMAR AŞ Şirket tarafından 229.924,77 TL sözleşme bedelli 2022 yılı Grup Sağlık Sigortası Hizmeti Alımı yapılmak suretiyle, Şirket personeli ve bunların aile efradı 69 kişi için özel sağlık sigortası yaptırılmıştır. Bu doğrultuda, yılı içerisinde eklenerek sağlık sigorta poliçesi yapılan veya Zeyilname düzenlemek suretiyle ayrılan personel ile birlikte toplam 84 kişi için ilgili sigorta şirketine 2022 yılında 259.392,70 TL ödeme yapılmıştır.

-SPOR AŞ’de yapılan incelemede, Şirket Yönetim Kurulunun 25.10.2021 tarih ve 2021/51 sayılı Kararı gereğince çıkılan açık ihale sonucu 2022 yılını kapsamak üzere Şirket personeli ve aile fertleri için toplamda 128 kişiye özel sağlık sigortası yaptırıldığı ve 498.819,84 TL bedelin şirket tarafından ödendiği tespit edilmiştir.

-İGDAŞ’da yapılan incelemede, Şirket Yönetim Kurulunun 07.12.2021 tarih ve 2021/57 sayılı Kararı gereğince çıkılan açık ihale sonucu 2022 yılını kapsamak üzere Şirket personeli ve aile fertleri için toplamda 110 kişiye özel sağlık sigortası yaptırıldığı ve 365.940,22 TL bedelin şirket bütçesinden ödendiği tespit edilmiştir.

MOTİVASYONLARINI ARTTIRMAK İÇİN YAPTIK

İştirakler, Sayıştay tarafından tespit edilen bulguya, üst düzey yöneticiler ve bunların aile fertleri adına Şirket bütçesinden yaptırılan özel sağlık sigortalarının gerek Gelir Vergisi Kanunu’na uygun olduğu ve gerekse çalışanların motivasyonlarını artırmak suretiyle şirkete olan katkılarını artıracağı için bunun yapıldığını savundu. Belediye tarafından yapılan savunmaya Sayıştay ‘Sonuç olarak, ödenen SGK primleri ile personelin alacağı sağlık hizmetlerinin Devletin sunmuş olduğu standartlar çerçevesinde karşılandığı dikkate alınarak, bu standartlar dışında alınmak istenen sağlık hizmet giderlerinin kamu kaynakları ile karşılanmaması ve hiçbir şirket çalışanı ve aile ferdi için özel sağlık sigortası giderlerinin Şirket kaynaklarından ödenmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.’ Şeklinde yanıt verdi.

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