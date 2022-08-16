İBB'den terör iltisaklı çalışanların işten çıkartılmasına ilişkin açıklama: İnsanları mağdur eden bir süreç olduğu kesin!

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Geçtiğimiz hafta kaleme aldığı köşe yazısında İBB'deki terör iltisaklı çalışanları konu edinen Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu döneminde belediyeye 12 bin 444 işçinin alındığını söyleyerek, namus sözü verenlerin sözlerini nasıl çiğnediğini istemeden açık etmişti.

İsmail Saymaz bugünkü köşesinde de, yine terör iltisaklı İBB çalışanlarını konu edindi. Saymaz, İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman ile görüşmesini anlattı.

İnsanları mağdur ediyormuş!

İBB'de çalışan 30 yaşındaki Şafak D.'nin, terörist kıyafeti ve silahı ile kırsal alanda çekilmiş fotoğrafı orta yerde dururken, CHP'li Duman, Saymaz'a, "İnsanları mağdur eden bir süreç olduğu kesin ama kamu kurumunun inisiyatif olma şansı yok." değerlendirmesi yaptı.





İsmail Saymaz da yazısında şu ifadeleri kullandı:

Barışçıl eylem ve açıklamaların bile terörizm sayıldığını biliyoruz. Bu yüzden arşiv araştırmasına göre terör örgütü üyeliği ya da propagandası ile suçlanan veya bu suçlamalardan ceza alan kişinin, yargının bütünüyle siyasallaştığı süreçte, masum olma ihtimali, suçlu olma ihtimalinden yüksektir diye düşünüyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil her muhalif PKK’lı, FETÖ’cü ya da DHKP/C’li veya ajan ilan edilirken, çoğunlukla ipe sapa gelmez iddiaları içeren mahkeme kararlarını, dosyalarıyla birlikte inceledikten sonra karar verilmeli.