THY- Noukşot
0553 313 94 23

İBB'den öğretmenlere "24 Kasım" sürprizleri!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere yönelik çeşitli indirim uygulamaları ve etkinlerle sundu.

23 Kasım 2018 Cuma 12:24
İBB'den öğretmenlere "24 Kasım" sürprizleri!

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, BELTUR köşkleri ve sosyal tesislerinde 23-24-25 Kasım tarihlerinde öğretmenlere yüzde 20 indirim uygulanacak. Sosyal tesisleri ziyaret eden öğretmenlere çiçek takdim edilecek.

İBB İştiraki Ağaç A.Ş de özel indirim uygulayacak, öğretmenler Bahçe Market'ten alışverişlerini yüzde 15 indirimle yapabilecek.

İSPARK ücretsiz

Kent genelinde yaklaşık 500 noktada 100 bin araç kapasitesiyle açık, katlı ve yol üstü hizmet veren İSPARK'a ait otoparklar da öğretmenlere ücretsiz olacak.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa ekipleri 39 ilçenin milli eğitim müdürünü ve öğretmeni ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim edecek.

İBB Çocuk Meclisi de okulları ziyaret ederek 400 öğretmene karanfil verecek. Gençlik Meclisi ise "İstanbul'a hoş geldin öğretmenim" temasıyla kente tayin olan ve yeni atanan 2 bin 500 öğretmenin katılımıyla program düzenleyecek.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:24
  1. İstanbul
  2. istanbul büyükşehir belediyesi
  3. öğretmenler günü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hulusi Akar'ın Öğretmenler Günü mesajında 'terör' detayı
    1. Hulusi Akar'ın Öğretmenler Günü..
    2. PTT'den 1100 personel alımı! İşte..
    3. Enes Tanrıverdi olimpiyat madalyasını..
    4. Bursa'daki cinayet
    5. İsrail 3 Filistinli balıkçıyı..
    6. Yemen'de mezarlıkların yeni sakinleri..
    7. MHP'den 'oy avcısı' eleştirilerine cevap
    8. Erdoğan ile Yıldırım bir araya gelecek
    9. İBB'den öğretmenlere "24 Kasım"..
    10. CHP'nin İBB adayı için, "Bu kimdi?"..
    11. Yaşar Bahçeci kimdir?
    12. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da..
    13. Karamollaoğlu ittifak için CHP ile..
    14. 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    15. Besi sığırcılığı kursu kadınların..
    16. Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı..
    17. Michelin'den kış koşullarında güvenli..
    18. Hakan Keleş'in ilk yarı hedefi 23 puan
    19. Argela, "Yerli Malı Belgesi" aldı
    20. Köy okulunda öğrencileriyle İngilizce..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'