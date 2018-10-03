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İBB'den halk ekmeği açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 250 gram halk ekmeğinin 75 kuruşa satılmaya devam edeceğini duyurdu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:30
İBB'den halk ekmeği açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 250 gram halk ekmeğinin 75 kuruşa satılmaya devam edeceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da şunları söyledi:

Aslında temel hedef Halk Ekmek'te fiyatlarda dengelenmeyi sağlamaktır. Halk Ekmek piyasada, İstanbul genelinde üretilen ekmeğin yüzde 5-10 arasında üretimi olduğu biliniyor. Günlük üretimimiz 1 milyon 200 bin TL'ye çıkabiliyor, talep geldikçe 2 milyon TL'ye çıkıyor. 1 ekmeğin fiyatı 75 kuruş. Esnafla kıyaslayınca kilogram fiyatını 3.5 TL'ye satarken, esnafımız 5 TL'ye satıyor.

Bir gerçek var ki biz kamu hizmeti görüyoruz. Esnafımızda bizde olmayan maliyetler olabilir. Biz doğrudan satış yapıyoruz. Bizim maliyetlerimiz bu noktada aşağıda kalabilir.

Halk ekmeğin fiyatı 75 kuruş.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 15:30
  1. İstanbul
  2. halk ekmeği
  3. mevlüt uysal

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