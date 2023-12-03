İBB'den fonlanan Odatv 14-28 Mayıs’ta boyunun ölçüsünü alan Ekrem'i parlatmaya devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde muhalefetin anket anlayışını onlarla yakın çalışan Kemal Özkiraz, gözler önüne sermişti. İBB fonlarıyla beslendiği söylenen Odatv de Ekrem İmamoğlu'nu parlatmak için AK Parti'ye ait olduğunu iddia ettiği bir anket paylaştı.

Odatv'nin haberi şöyle:

Türkiye’de siyaset yerel seçimlere yaklaşırken ısınmaya devam ediyor. Partiler adaylarını belirlemek için temayül yoklamaları, anketler vb. birçok çalışmaya imza atmaya başladı.

En çok merak edilen AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yapılan araştırmalar da hızlandı.

Odatv de AKP’nin 29 Kasım tarihinde sonuçları çıkan İstanbul anketine ulaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AKP anketinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açık ara farkla önde olması dikkat çekti.

Ankette, “İstanbul Başkanı Kim Olsun” sorusuna katılanların yüzde 34,8'i "Ekrem İmamoğlu" dedi. Yüzde 30’u “Fikrim yok” derken yüzde 11.7 de “Adaya göre” ifadesini tercih etti.

Ankette aday yoklaması yapan AKP için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski Bakan Murat Kurum ve İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun öne çıktığı görüldü.

İstanbul geneli aday potansiyeli ölçümlerinde yüzde 40 “oy veririm” çıkan Bakan Koca’nın önde olduğu anlaşıldı. Ankette Koca’yı yüzde 29 “oy veririm” ile Murat Kurum takip ederken, yüzde 20 de Tevfik Göksu aldı.

Gençler arasında aday potansiyelinde öne çıkan isim Murat Kurum gözükürken, Kurum’u Fahrettin Koca takip etti. Ancak Murat Kurum adına “tanımıyorum” cevabını verenlerin oranı yüzde 27 iken bu oranın Fahrettin Koca’da yüzde 13 olduğu görüldü.

AK Parti yalanladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, anketin kendilerine ait olmadığını söyledi.

Kemal Özkiraz muhalefeti ifşa etti

Avrasya Araştırma Eski Başkanı Kemal Özkiraz, seçim döneminde yapılan anketlerde İYİ Parti'yi yüksek göstermesi için para teklifi aldığını söyledi.

14 Mayıs seçimleri hakkında konuşan Özkiraz, İYİ Parti tarafından kendisine, seçim sürecinde anketlerde oylarının yüksek gösterilmesi için para teklif edildiğini söyledi.

Özkiraz, bu teklifin kendisine İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır tarafından "Meral Akşener'in selamıyla" iletildiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de kendisine teklifte bulunduğunu söyleyen Kemal Özkiraz, "İYİ Parti'yi ana muhalefet gibi göstermemizi istedi" şeklinde konuştu.