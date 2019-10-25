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İBB'den "Esenler otogarı' ile ilgili yıkım açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yıkıma ilişkin yapılan açıklamada, yıkılan binaların yasal olarak sahipleri veya kiracıları olmadığı için mevzuat gereği yazılı bir tebligat gönderilemediği belirtildi.

25 Ekim 2019 Cuma 14:50
İBB'den "Esenler otogarı' ile ilgili yıkım açıklaması!

İBB'den yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın mülkiyetinin 5 Mayıs'tan itibaren belediyede olduğu aktarılarak, otogarda metruk, sağlıksız koşular taşıyan ve tehlike arz eden binalar tespit edilerek yıkımlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, yıkılan yerler arasında sağlıklı şartlarda işleyen işletmeler bulunmadığı savunularak, "Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır. İBB, yıkılan binaların yasal olarak sahipleri veya kiracıları olmadığı için mevzuat gereği yazılı bir tebligat gönderememektedir. Bu nedenle tebligat sözlü ve otogara asılan büyük afişlerle yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İBB, bir süre önce devraldığı otogarda 1 Ekim'den itibaren yıkım ve temizlik çalışmaları başlatmış, yıkılan yerlerde faaliyet gösteren kişiler, kendilerine tebligat gönderilmediği gerekçesiyle duruma tepki göstermişti.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 14:50
  1. İBB
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Esenler Otogarı
  4. yıkım

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