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İBB'den çocuklara özel '23 Nisan Buz Hokeyi Turnuvası'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara özel Buz Hokeyi Turnuvası düzenliyor.

20 Nisan 2018 Cuma 21:47
İBB'den çocuklara özel '23 Nisan Buz Hokeyi Turnuvası'

23 Nisan Buz Hokeyi Turnuvası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu işbirliği ile 21-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 10 yaş altı ve 12 yaş altı kategorilerinde organize edilecek turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek ve Ukrayna'dan 21 takım ve 300 sporcu ter dökecek.

Turnuva için İstanbul’a gelen çocuklar ayrıca kültürel turlara katılacak ve İstanbul’u gezecekler. Turnuvayla çocukların farklı kültürlerden gelen yaşıtlarıyla tanışmaları amaçlanıyor. 21 Nisan Cumartesi günü saat 09:00'da İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde başlayacak olan tüm müsabakalar ücretsiz olarak izlenebilecek.

PROGRAM:

YER:       İBB Silivrikapı Buz Pisti

TARİH:   21-22 Nisan 2018

SAAT:     09.00 – 17.00

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:47
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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