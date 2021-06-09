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Gündem İBB'deki metro arızasına tepki yağdı! CHP'liler de çileden çıktı
Gündem

İBB'deki metro arızasına tepki yağdı! CHP'liler de çileden çıktı

İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı yönünde yaşanan metro arızası vatandaşı çileden çıkarttı. Sıklıkla yaşanan arızalar CHP'lileri bile rahatsız ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 16:56:00 - 2021-06-09 16:57:34
İBB'deki metro arızasına tepki yağdı! CHP'liler de çileden çıktı

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul'da hemen her gün yaşanan metro arızasına bir yenisi daha eklendi. Metro İstanbul'un resmi twitter hesabından yapılan 'arıza' açıklamasına tepki yağdı.

'Teknik bir arıza'

Yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapılmaktadır. Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verilecektir." denildi.

CHP'liler bile isyan etti!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki metronun sıklıkla arıza yapması CHP'lileri bile çilden çıkarttı. Açıklamada 'teknik bir arıza' denilip detay verilmemesi de vatandaşı öfkelendirirken, twitter kullanıcıları İmamoğlu'nun beceriksizliğini yüzüne vurdu.

Gelen tepkilerden bazıları:

Yandaş medyasının sesi bu kadar çıktı!

Arızayı haberleştiren CHP'nin yandaş medyası ise ne Ekrem İmamoğlu'nu ne de İBB'yi eleştiremedi.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Bu CHP=HDP=PKK=FETÖ 'nün işi kaos oluşturmak. Görevini yapmıyana Cumhuriyet Savcıları hemen dava açmalı. Hesap sorulmalı.....
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sizofren savar

EKREMİN KORONA SAYISINI YÜKSELTMESİ LAZIM...ANLAMIYORMUSUNUZ HALA?
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