İBB'deki metro arızasına tepki yağdı! CHP'liler de çileden çıktı

Yeniakit.com.tr

İstanbul'da hemen her gün yaşanan metro arızasına bir yenisi daha eklendi. Metro İstanbul'un resmi twitter hesabından yapılan 'arıza' açıklamasına tepki yağdı.

'Teknik bir arıza'

Yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapılmaktadır. Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verilecektir." denildi.

CHP'liler bile isyan etti!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki metronun sıklıkla arıza yapması CHP'lileri bile çilden çıkarttı. Açıklamada 'teknik bir arıza' denilip detay verilmemesi de vatandaşı öfkelendirirken, twitter kullanıcıları İmamoğlu'nun beceriksizliğini yüzüne vurdu.

Gelen tepkilerden bazıları:

Yandaş medyasının sesi bu kadar çıktı!

Arızayı haberleştiren CHP'nin yandaş medyası ise ne Ekrem İmamoğlu'nu ne de İBB'yi eleştiremedi.