0553 313 94 23

İBB'de işten çıkarmalar

İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya A.Ş, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde işten çıkarılan bir grup işçinin belediye önündeki bekleyişi sürüyor

30 Ağustos 2019 Cuma 13:06
İBB'de işten çıkarmalar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya A.Ş, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde işten çıkarılan bir grup işçi, belediye önünde beklemeye devam ediyor.

Eski İSTGÜVEN çalışanı Ahmet Haşim Zamur, iki gün önce beklemediği anda cep telefonuna gelen kısa mesajla işten çıkarıldığını öğrendiğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelirken hiç kimseyi işten çıkarmayacağına dair söz verdiğini ifade eden Zamur, "Bana göre söz, namustur, senettir, onurdur, haysiyettir. Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şekilde, 'Bir kişi bile işten çıkarılırsa gelsin yanıma beraber hesap soracağız' dedi. Bu sözler ne çabuk unutuldu ya da bu sözler neden böyle söylendi de yapılmadı? İSTGÜVEN Genel Müdürü Ahmet Can Buğday, bize bir ay önce mesaj attı; 'Rızkının peşinde, ekmeğinin peşinde olan herkes hiçbir şekilde işten çıkarılmayacak merak etmeyin.' Aradan bir ay geçti ne değişti?" diye konuştu.

Güvenlik görevlisi olduğunu, hep görevinin başında bulunduğunu, günde 9 saat ayakta durduğunu, emek verdiğini, bankamatik memuru olmadığını belirten Zamur, şöyle konuştu:

"Ben bir ay sonra evleniyorum. Bu yüzden kredi çektim, bir sürü masraf yaptım. Kiraya çıkıyorum ve şu an işsizim. Hiç bilmiyorum ne yapacağım, nasıl ödeyeceğim bu kadar borcu. Davetiyem de hazır. Halkımızdan, büyüklerimizden destek istiyorum. Belediye başkanı lütfen verdiği sözü tutsun. Bu kadar işçiyi mağdur etmesin. Gerçekten ayıptır, günahtır, yazıktır."

Eski BELTUR çalışanı Hüseyin Kaya da belediyedeki birçok iştirak şirketinde çalışanların işten çıkarıldığını ve üç gündür belediyenin önünde beklediklerini söyledi.

Çalışma arkadaşlarının dün akşam titreyerek betonun önünde uyuduğunu ifade eden Kaya, "Neden? Burayı ekmek davasından dolayı terketmemek için üç gündür haklı bir şekilde buradan haykırıyoruz ama bir muhatap gelip 'kardeşim sizin sorununuz nedir, ben size bir yardımcı olayım' demedi. Hiçbir kimse derdimize çare olmadı." ifadelerini kullandı.

Kaya, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:06
  1. İbb
  2. işten çıakrmalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ’da Zafer Bayramı kutlamaları
    1. Tekirdağ’da Zafer Bayramı kutlamaları
    2. İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı
    3. 30 Ağustos Zafer Turnuvası’nda dostluk..
    4. Kayseri’nin Voleybol 2 Ligi’ndeki..
    5. Erzurum’da 30 Ağustos coşkusu
    6. Acılı anne ve baba Emine Bulut’un..
    7. İklim değişikliğinde arazi..
    8. Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    9. Söğüt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    10. Ağrı’da Zafer Bayramı coşkusu
    11. Kızılcahamam’da 30 Ağustos Zafer..
    12. Adana’da fener alayı
    13. Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda..
    14. AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın’ın..
    15. Bayırköy’de ’Bizim Hastane’ adlı oyun..
    16. Beslenmenin alerji üzerine çarpıcı..
    17. Esed, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de..
    18. Kocaeli’de balkondan girdiği evi soyan..
    19. Artvin’de Roma ve Bizans dönemine ait..
    20. 30 Ağustos Zafer Bayramı Besni’de..
    21. Diş çekimi sonrası bunlara dikkat
    22. Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    23. Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer..
    24. Tunceli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı
    25. 45 bin kovandan 700 ton bal bekleniyor
    26. Erzincan’da 30 Ağustos Zafer..
    27. Ünlü teknik direktörün kızı hayatını..
    28. Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    29. İBB'de işten çıkarmalar
    30. Demokratik Kongo'da ebola virüsünden..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması