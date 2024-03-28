İBB'de israfın nirvanası! Bu heykele 675 bin TL ödendi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran israf düzeninin akıl almaz boyutlara vardığı, sadece bir geyik heykeli için 675 bin TL ve KDV ödemesi yapıldığı ortaya çıktı.

CHP İl Başkanlığı'ndaki para skandalının ardından Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu İnşaat ile bir paravan şirket arasında geçekleştirilen 1,6 milyar değerindeki villaların mülkiyet hüllesi ortaya çıkmıştı. Şimdi de İBB'nin bir geyik heykeline verdiği para dudak uçuklattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı’nın geyik heykeli için 675.000,00 TL ve KDV ödediği belirlendi.

Doğrudan temin yoluyla satın alınan geyik heykelinin Artİstanbul Feshane binasında sergilediği öğrenildi.

Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü’nün 09.05.2023 tarih, 68869699-934-1433 sayılı belge ile alımını yaptığı geyik heykelinin Yağmur Çalış ve Abdul Baki Keskin tarafından yapıldığı kaydedildi.

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İBB’nin geyik heykeline 675 bin TL’yi aşan bedelle ödeme yaptığını ifşa eden belgede Kültürel Etkinlikler Müdürü Gerçekleştirme Görevlisi Gül Ayşe Eken ve Kültür Dairesi Başkanı Tolga Volkan Aslan’ın imzaları yer alıyor.