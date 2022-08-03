  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İBB’de işçilere sendikal baskı
Aktüel

İBB’de işçilere sendikal baskı

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ’de işçilere sendikal baskı yapıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 23:49:00 -
İBB’de işçilere sendikal baskı

Bakırköy’deki Boğaziçi Yönetim AŞ’nin önünde basın açıklamasında bulunan İluk, “Bazı malum sendikalar, üyelerimizin iradelerini hiçe sayarak, işverenden almış oldukları destekle işverenin adını kullanarak, bulundukları makamın yetkiyle insanların üzerinde baskılar oluşturarak etkilemeye ve kandırmaya çalışıyorlar” dedi. Belediye yönetiminin, işçilerin sendikal tercihlerine karışılmaması yönünde iradesi olduğuna değinen İluk, “Yalanlarla örgütlenmeye çalışan sözde sendikaları şiddetle kınıyoruz. İşçileri zorla başka bir sendikaya üye yapmaya çalışan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23