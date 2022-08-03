İBB’de işçilere sendikal baskı
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ’de işçilere sendikal baskı yapıldığını söyledi.
Bakırköy’deki Boğaziçi Yönetim AŞ’nin önünde basın açıklamasında bulunan İluk, “Bazı malum sendikalar, üyelerimizin iradelerini hiçe sayarak, işverenden almış oldukları destekle işverenin adını kullanarak, bulundukları makamın yetkiyle insanların üzerinde baskılar oluşturarak etkilemeye ve kandırmaya çalışıyorlar” dedi. Belediye yönetiminin, işçilerin sendikal tercihlerine karışılmaması yönünde iradesi olduğuna değinen İluk, “Yalanlarla örgütlenmeye çalışan sözde sendikaları şiddetle kınıyoruz. İşçileri zorla başka bir sendikaya üye yapmaya çalışan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.