İBB’de hizmet yok, zam çok

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Dev bir vurgun ve kara para ağı ören çete başı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk üssüne dönüştürdüğü İBB, art arda yaptığı zamlarla 16 milyonu hayattan bezdirdi. CHP idaresinde olan belediyenin pek çok kalemde astronomik fiyat artışları uygulaması soru işaretlerine yol açtı. Su, ulaşım ve mezar yerinin akabinde otopark ücret tarifesinde 4 haneli artışa gidilmesi bardağı taşıran damla oldu. Şaibelerle, borçlarla, israf haberleriyle anılan İBB’nin açıklarını zamlarla kapatma telaşı İstanbulluları küplere bindirdi.

2019’dan bu yana otoparklara yüzde 3 bin 567 zam yapan İBB’ye bağlı İSPARK tarafından yatırımdan imtina edilmesi de dikkatten kaçmadı. ‘5 yılda 100 bin otopark’ vaadinin yerine getirilmemesi, 24 binde kalınması öfkeyle karşılandı “İSPARK’ın yatırımı için ayrılan meblağa, elde edilen gelir kimlere gitti” sorusu zihinleri meşgul eder oldu.

Mega şehre yeni bir metro hattı kazandırmadığı, otobüs filosunu yenilemediği hâlde 2019’dan bu yana toplu ulaşım için yüzde bin 246, indirim sözü verdiği su için yüzde bin 40, birinci grup mezar yeri için yüzde bin 16 fiyat artışına giden CHP’li İBB yönetiminin kötü idaresine tahammül etmek imkânsızlaştı. Beliren vahim tabloya sessiz kalamayan siyasiler de belediyenin ceplere ve bütçelere zarar verdiğini belirttiler. Ekrem İmamoğlu döneminde başlayan talanın şu anda da devam ettiğini, hizmetsizliğin ve zam furyasının 16 milyonu bıktırıp usandırdığını aktardılar.

“PARALAR NERELERE, KİMLERE GİDİYOR”

Akit’e konuşan AK Parti İBB Meclis Üyesi Meryem Karaköse, şunları söyledi: “İBB, önemli kalemlerde fahiş fiyat artışlarına gidip duruyor. Bu fiyat artışları, yatırımlara dönüşmüyor. İcraatlar da ihmal ediliyor. Toplu taşıma ücretlerine gelen zamlar ortada. Bu zamlar yapıldı ama İETT otobüsleri yenilendi mi? Yenilenmedi. Otobüslerin yaş ortalaması bizim dönemimizde 4.6 idi, 5 dahi değildi. Şu anda ise 11-12. Bakın, yeni bir otobüs ve metrobüs alımı yok. Bakım-onarım da hak getire. O hâlde bu fiyat artışlarının nedeni ne? Suda da durum aynı. Suyun metreküp fiyatına uygulanan zam yüzde bini aştı. Bu noktaya nereden, ne şekilde gelindi? İnceliyoruz ve suya döviz bazında iki kat artış yapıldığını anlıyoruz. Döviz veya başka bir faktörden değil, ne oluyor da bu fiyat artışlarına gidiliyor? Anlaşılan o ki İBB’nin bütçe açıklarını, uçuk vaatlerini, bir tarafa yönlendirilen paraları İstanbullulardan çıkarmak için böyle bir yöntem takip ediliyor. Baraj inşa etmemek, arıtma tesisi yapmamak, ‘Fazla elektrik harcıyor’ iddiasıyla var olanı çalıştırmamak ve en nihayetinde suyun metreküp fiyatını yukarı taşımak skandal. Gelinen aşamada İmamoğlu’nu, CHP’li yönetimi yapraklar alkışlamıyor. İnanın, yapraklar susuzluktan ağlıyor. Şu anda İstanbul’un suyla imtihanı var. Yeni kaynak bulmak, Melen Çayı’nı beslemek elzem. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve rahmetli Kadir Topbaş’ın İBB Başkanı olduğu dönemlerde güzel yatırımlar hayata geçirildi. İnanın, o yatırımlar olmasa İstanbul’un hâli İzmir’den beter olurdu. Sorun ise Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve Topbaş’ın yatırımlarıyla yetinilmesinde, yeni adım atılmamasında. 16 milyonun parasının pulunun nereye gittiğinin belli olmamasında. Biz, artık CHP’li yönetimden kalem kalem maliyetleri açıklamalarını talep ediyoruz. Bu talep yerine getirilmiyor. İSPARK idaresi de böyle ilerliyor. İBB Meclisi’nde çoğunluk bizde iken kaç İSPARK Genel Müdürü gelip gitti. Bize ‘Zarar ediyoruz, zam yapmazsak batarız’ diyen Genel Müdür oldu. Biz de ‘Sayın Genel Müdür pandemi döneminden yakınıyorsunuz. O dönemde kârınız yoktu ama nereden zarar ettiniz’ sorusunu sorduk. Personel dışında bir maliyet yoktu. Heyhat ki sorumuza tatmin edici cevap alamadık.

İSPARK’ta 100 bin otopark vaadinin yalan olduğunu da müşahede ettik. Yapılanların sınırlı olduğunu gördük, gelirlerin nereye gittiğini ise anlamadık.

Belli ki İSPARK’tan şu anda yararlananların, gelir elde edenlerin kim oldukları da belirsiz. Ben, İBB Meclis Üyesi ve denetçiyim. İSPARK’a otomobilimi bıraktım. ‘İBB Meclis Üyesi’nden otopark ücreti alınmaz’ dedim. ‘Olabilir, herkesten ücret alıyoruz’ cevabıyla karşı karşıya kalım. .Bu cevabı aldığım şahıs da İSPARK görevlisi değil, değnekçiydi. Bunu İSPARK Genel Müdürüne ilettim ama bir netice çıkmadı. Yazık ki birilerince otopark ücretleri için para toplanıyor. Bunların kimler olduğu da bilinmiyor. Böyle gitmez. Zamlar uygulayarak, icraatlardan ve yatırımlardan kaçınarak, hizmetler vermeyerek 16 milyona hayat zehrediliyor. Üzücüdür ki böyle giderse İstanbul halkının sıkıntısı, çilesi artacak.”