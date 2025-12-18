Uzman isim açıkladı! Çalışan emeklinin maaşı kesilir mi

Yavuz Kurt, şu açıklamayı yaptı: "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, bakanlıklar, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, bunlar tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, KİT’ler, bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalışırlarsa emekli aylıkları kesilir. Bu çalışmaları sonlandığında ise emekli aylıkları izleyen ay başından itibaren yeniden bağlanır. Bu noktada bazı istisnalarda bulunuyor. 5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi 3’üncü fıkrasında sayılan bu istisnalara göre Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri aylıkları kesilmeksizin bu görevleri ifa edebiliyorlar.