Uzman isim açıkladı! Çalışan emeklinin maaşı kesilir mi

IHA Giriş Tarihi:
Uzman isim açıkladı! Çalışan emeklinin maaşı kesilir mi

Milyonlarca emekli, çalışmaları halinde maaşlarının kesilip kesilmeyeceğini araştırıyor. Çalışan emeklilerin maaşlarından otomatik kesinti yapılıp yapılamayacağına ilişkin merak edilenleri Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kurt açıkladı.

#1
Foto - Uzman isim açıkladı! Çalışan emeklinin maaşı kesilir mi

Yavuz Kurt, burada emeklinin ilk sigortalı olduğu tarihin, sigorta statüsünün ve emeklilik sonrası kamu kurumlarında çalışılıp çalışılmadığının belirleyici olduğuna vurgu yaptı. Hangi emekliler aylığı kesilmeden çalışabiliyor Yavuz Kurt, 01 Ekim 2008 tarihinden önce ilk defa SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, banka, oda veya borsa sandıkları kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların, yine bu tarihten önce malullük, yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların aylıkları kesilmeden 4/1-a (SSK) kapsamında çalışabileceklerini, bu kişilerin sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışırken, emekli aylıklarını da hiçbir kesinti olmaksızın almaya devam edebileceklerini söyledi.

#2
Foto - Uzman isim açıkladı! Çalışan emeklinin maaşı kesilir mi

BAĞ-KUR emeklisine kesinti yok Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışanların emekli aylıklarından aylığın yüzde 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilmekteydi. 1999 yılından itibaren uygulanan bu kesinti 2016 yılı Ocak ayında kabul edilen 6663 sayılı kanunla sona erdirildi ve 2016 Şubat ayından itibaren emekli olduktan sonra Bağ-Kur (4/1-b sigortalılığı) kapsamında çalışanlardan kesilen yüzde 15 oranındaki sosyal güvenlik destek primi uygulaması ortadan kaldırıldı.

#3
Foto - Uzman isim açıkladı! Çalışan emeklinin maaşı kesilir mi

Emekli olup devlet kurumlarında çalışanlar dikkat Yavuz Kurt özellikle herhangi bir statüden emekli olduktan sonra kamu kurumlarında, belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışanları emekli aylıklarının kesileceği ve ancak tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışabilecekleri yönünde uyardı.

#4
Foto - Uzman isim açıkladı! Çalışan emeklinin maaşı kesilir mi

Yavuz Kurt, şu açıklamayı yaptı: "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, bakanlıklar, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, bunlar tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, KİT’ler, bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalışırlarsa emekli aylıkları kesilir. Bu çalışmaları sonlandığında ise emekli aylıkları izleyen ay başından itibaren yeniden bağlanır. Bu noktada bazı istisnalarda bulunuyor. 5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi 3’üncü fıkrasında sayılan bu istisnalara göre Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri aylıkları kesilmeksizin bu görevleri ifa edebiliyorlar.

#5
Foto - Uzman isim açıkladı! Çalışan emeklinin maaşı kesilir mi

Çalıştığında aylığı kesilecek olan emekliler kimler Halen yürürlükte olan 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01 Ekim 2008 günü ve bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişiler yaşlılık (emeklilik) aylığı bağlandıktan sonra Bağ-Kur statüsündeki çalışmaları hariç olmak üzere 4/1-a (SSK) statüsünde veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıklarında yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilecektir. Bu kişiler tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışabilecek ve çalıştıkları süre zarfında kendilerinden tüm sigorta kolları primleri alınacaktır. Yaşlılık aylığı kesilenler, işten ayrılarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunduklarında veya emekliye sevk edildiklerinde, yazılı istek tarihini veya görevlerinden ayrıldıkları tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden yaşlılık aylığı hesaplanarak bağlanacaktır.

#6
Foto - Uzman isim açıkladı! Çalışan emeklinin maaşı kesilir mi

Maluliyet aylığı alanlar çalışabilirler mi Malûllük aylığı almakta iken Türkiye’de veya yabancı bir ülkede sosyal güvenlik kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları, sigorta başlangıç tarihleri ne olursa olsun çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve bu kişilerden de tüm sigorta kolları primleri alınır. Bunlardan işten ayrılarak yeniden malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malûllüğünün devam ettiği sağlık raporu ve SGK Sağlık Kurulu onayı ile anlaşılmak kaydıyla yeniden aylık bağlanır."

