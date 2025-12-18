  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sanki haberi yapan başkalarıymış! Sözcü çaldı Yılmaz Özdil oynadı

Damlaya damlaya neler oluyor neler: Gıda israfının bedeli dudak uçuklattı

Kozmetik devi 21 yıllık dev şirket iflas etti: Fabrikası kül olmuştu, borç yükü arttı!

Şişli'de can pazarı: Ters yöne giren otomobil yayaların arasında daldı! 5 kişiyi yaralandı

Bankada 18 milyon euroluk vurgun: Hırsızları ihbar edene 290 bin euro ikramiye

Ela Rümeysa Cebeci hakkında sıcak gelişme: Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı

Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada! İletişim Başkanlığı rakamlarla duyurdu

Şatafat ve şova devam! Umreden dönen Tanju'nun ilk işi bakın ne olmuş

İtalyan basını AKINCI'yı mercek altına aldı Bir silahtan fazlası ve Türkiye'nin kontrolünde

Başkan Erdoğan’ın kabul ettiği heyetten sürpriz isimler! Külliye'de 'Ankara' zirvesi
Gündem Değerler ayaklar altına alındı! Mezar başında rakı rezaleti vicdanları yaraladı!
Gündem

Değerler ayaklar altına alındı! Mezar başında rakı rezaleti vicdanları yaraladı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Antalya Milletvekili Ethem Taş’ın konuşmasında kullandığı “mezar başında rakı içenler” ifadesi tartışma çıkardı. CHP’den Ali Mahir Başarır’ın tepki göstermesi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, mezar başında alkol alınmasının Türkiye’nin geleneğinde ve inancında yeri olmadığını vurgulayarak eleştirilere karşı çıktı.

Mezar başında alkol alınmasını normalleştirmeye çalışan anlayış, milletin inancına ve köklü geleneklerine açıkça meydan okuyor. Ölüye saygıyı hiçe sayan bu çarpık zihniyetin, toplumun kutsallarını hedef alması büyük tepki toplarken, bu tür davranışların ahlaki ve insani hiçbir karşılığı olmadığı bir kez daha ortaya çıktı.

 TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Antalya Milletvekili Ethem Taş’ın konuşmasında kullandığı “mezar başında rakı içenler” ifadesi tansiyonu yükseltti. Savunma sanayiindeki gelişmeleri anlatan Taş’ın sözleri CHP sıralarından tepki alırken, iki parti grubu arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı.

 

Tartışmalar üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, mezar başında alkol almanın ne Türkiye’nin geleneğinde ne de inancında yeri olduğunu söyledi. Bu tür bir davranışın meşrulaştırılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Usta, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a seslenerek, “Yanlış olduğunu kabul edip bir daha yapılmaması için gereğini yapalım deseniz sizi alkışlarız” dedi.

Usta, alkol almanın yasak olmadığını ancak mezar başında savunulmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederken, yolsuzluk ve yargı süreçlerine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Genel Kurul’da söz düellosu karşılıklı suçlamalarla sürerken, Meclis’teki bütçe görüşmeleri gergin bir atmosferde devam etti.

 

"DÖN KENDİNE BAK"

AK Parti'li Usta "Bu ülkede alkol almak yasak değil, bunu çok net söylüyoruz; ama bir mezar başında rakı içip bunu da savunmaya kalkışmak yanlış bir şey. Yasa dışı madde kullanan kim ise yakalanmış ve şu anda tutuklu ve yargılanıyor. O kişinin programına sizin Genel Başkanınız da çıkmış. Demek ki biliyordu. Bağırıp çağırarak kendi yaptıklarını örtmekte mahirler. Bugün Genel Kurul’un gündemi mahkemede yargılanan kişilerle ilgili burada tartışmak değil. Biz mahkemelerimize güveniyoruz. Sayın Mahir haddini aşarak bizim grubumuza böyle bir iddiada asla ve kata bulunamaz. Dön kendine bak. Bu Genel Kurul’a zamanında ne halde geldiklerini çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş
Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş

Siyaset

Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş

Diğer CHP’li belediyeler duymasın! Belediye bilgisayarında kripto madenciliği
Diğer CHP’li belediyeler duymasın! Belediye bilgisayarında kripto madenciliği

Gündem

Diğer CHP’li belediyeler duymasın! Belediye bilgisayarında kripto madenciliği

CHP’li belediyenin ihmalkarlığı yine patlak verdi! Denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi: Kayan bina gecekonduya çarparak durabildi
CHP’li belediyenin ihmalkarlığı yine patlak verdi! Denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi: Kayan bina gecekonduya çarparak durabildi

Gündem

CHP’li belediyenin ihmalkarlığı yine patlak verdi! Denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi: Kayan bina gecekonduya çarparak durabildi

Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı
Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı

Gündem

Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı

CHP’li meclis üyesi partisinden istifa etti
CHP’li meclis üyesi partisinden istifa etti

Gündem

CHP’li meclis üyesi partisinden istifa etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

içki içmek serbestmi

serbest iyide kdvden bu hükümet para alıyormu alıyor <<< dindar görünüpta kokain cekenelr ne yapıyor ::)) ayrıca sahısların müslümanlığı sizemi kalmıs önce utanmıyormusunuz diynelre utanmıyoruz gruru duyyoruz demekkmi lazım değilmi ::)9

Chjnm. Ög

En azından esrar çekmiyorlar ..
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23