İngiltere Genelkurmay'ından açık çağrı: 'Halkı topyekûn savaşa hazırlamalıyız!'

Batı bloku, yaklaşan küresel hesaplaşma öncesi toplumlarını militarize sürecini hızlandırdı. İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Sir Richard Knighton, Rusya tehdidini gerekçe göstererek "topyekûn seferberlik" ve "savaşmaya hazır bir toplum" çağrısında bulundu.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşali Sir Richard Knighton, yaptığı açıklamada, Rusya ile olası bir çatışma ihtimaline karşı "savaşmaya hazır daha fazla insana" ihtiyaç duyduklarını ilan etti. Knighton, ordunun yanısıra öğrencilerin, yedek birliklerin ve sivil endüstrinin de dahil olduğu "topyekûn bir refleks" geliştirilmesi gerektiğini savundu.

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde (RUSI) konuşan İngiliz komutan, Rusya'nın İngiltere'ye doğrudan bir saldırı düzenleme ihtimalinin düşük olduğunu kabul etse de, "hibrit savaş" tehdidinin ciddiyetini öne sürerek toplumun her kesimini kapsayan bir militarizasyon projesini işaret etti. Savunma sanayisine daha fazla lise ve üniversite mezununun kanalize edilmesi gerektiğini belirten Knighton, İngiliz halkını "fedakârlığa" şu sözlerle davet etti:

"Oğullarımız, kızlarımız, meslektaşlarımız ve gazilerimiz... Herkesin oynayacağı bir rol olacak. İnşa etmek, hizmet etmek ve gerekirse savaşmak için... Ve daha fazla aile, ulusumuz için fedakârlığın ne anlama geldiğini öğrenecek."

"Kıyılarımızda cinayet işliyorlar"

Konuşmasında, yakın zamanda İngiliz suları yakınlarındaki denizaltı kablolarını haritalandırdığından şüphelenilen bir Rus gemisine atıfta bulunan Knighton, tehdidin boyutlarını dramatize ederek şunları kaydetti:

"İngiltere her gün Rusya kaynaklı siber saldırılara maruz kalıyor. Rus ajanlarının sabotaj yapmaya çalıştığını ve kıyılarımızda cinayetler işlediğini biliyoruz."

Rusya'nın Ukrayna işgalini "stratejik bir başarısızlık" olarak nitelendiren Knighton, buna rağmen Rus ordusunun hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak, düşmanın teknik kapasitesine ve savaş tecrübesine dikkat çekti.

Eğitim kurumları savaş makinesine bağlanıyor

Eylül ayında göreve gelen Sir Richard, İngiltere'nin hibrit tehditler karşısında "yumuşak lokma" olmaktan çıkması gerektiğini belirtti. Direnci artırmanın yolunun sadece orduyu güçlendirmekten geçmediğini; üniversitelerin, enerji ve imalat sektörlerinin ve hatta Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) dahi bu savaş konseptine entegre edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu stratejinin, "İngiltere'nin ve müttefiklerinin silahlanma taleplerini karşılayacak" bir endüstriyel kapasite oluşturmak anlamına geldiğini belirten Knighton, gençlerin eğitim hayatının savunma sanayiine endekslenmesi gerektiğini şu sözlerlei fade etti:

"Bu kapasiteyi oluşturmak, okulları ve üniversiteleri bitiren daha fazla insanın bu sektöre katılmasına bağlıdır. Savunma ve siyasi liderler sektörün önemini anlatmalı, okullar ve veliler de gençleri bu alanda kariyer yapmaya teşvik etmelidir."

Avrupa genelinde "zorunlu askerlik" sesleri

Fransa ve Almanya'nın gönüllü ulusal hizmet planlarını devreye sokmasının ardından İngiltere'de de benzer bir süreç işliyor. Geçen yıl Muhafazakâr hükümetin gündeme getirdiği "zorunlu ulusal hizmet" önerisi, İşçi Partisi tarafından "hile" olarak nitelendirilmişti. Ancak Knighton'ın açıklamaları, devlet aklının bu konudaki ısrarını gösteriyor.

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana savunma harcamalarında görülecek en büyük artışla karşı karşıya olduklarını belirten Sir Richard, İngiltere'nin savunma bütçesinin 2035 yılına kadar GSYİH'nin %5'ine çıkarılacağını hatırlattı. Bu durum, Batı'nın ekonomik refah dönemini kapatıp tamamen bir "savaş ekonomisine" geçiş yaptığının ilanı olarak yorumlanıyor.