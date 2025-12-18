18 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(٧٨) وَهُوَ الَّـذٖٓي اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٔدَةَؕ قَلٖيلاً مَا تَشْكُرُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(78) Sizi kulaklar, gözler ve akıllarla donatan O’dur. Ne de az şükrediyorsunuz!



(Mü'minun Suresi, 23/78) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Bir Müslümanın bir Müslümanı, şakadan bile olsa korkutması ve heyecana düşürmesi helal olmaz."



Kaynak: Ebu Davud, Edeb, 93, H. No: 5004





