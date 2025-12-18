  • İSTANBUL
İSLAM 18 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

18 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (18.12.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٧٨) وَهُوَ الَّـذٖٓي اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٔدَةَؕ قَلٖيلاً مَا تَشْكُرُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(78) Sizi kulaklar, gözler ve akıllarla donatan O’dur. Ne de az şükrediyorsunuz!

(Mü'minun Suresi, 23/78)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Bir Müslümanın bir Müslümanı, şakadan bile olsa korkutması ve heyecana düşürmesi helal olmaz."

Kaynak: Ebu Davud, Edeb, 93, H. No: 5004


GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

