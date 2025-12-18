Dün terörist ilan etti. Bugün vurdu! Yine tekne yine ölüler?

  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Dün terörist ilan etmişti. ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, 4 erkek narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD’den Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yeni bir açıklama geldi. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla "Terör Örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye daha saldırı düzenlediğini duyurdu.

Teknenin uyuşturucu kartelleri ile ilişkili olduğu vurgulanan açıklamada, "Doğrulanan istihbari bilgilere göre, söz konusu tekne Doğu Pasifik’teki bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhı üzerinde seyir halindeydi ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri yürütüyordu" denildi.

Operasyon sonucunda 4 erkek narko-teröristin öldürüldüğü aktarılırken, ABD askeri personelinde herhangi bir kayıp veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

