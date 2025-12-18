  • İSTANBUL
Almanya’dan dev askeri hamle: 50 milyar euroluk silah alımı Meclis’ten geçti

Almanya "Rusya tehdidi"ne karşı tarihi bir adım attı: Federal Meclis, tam 50 milyar euroluk dev silahlanma paketini onayladı! Zırhlı araçlardan uydu sistemlerine, 200 bin ek askerden füze kalkanına kadar Alman ordusu adeta baştan aşağı yeniden kuruluyor.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Alman Silahlı Kuvvetlerinin kapsamlı modernizasyonu için hazırlanan yaklaşık 50 milyar euro değerindeki askeri teçhizat ve silah alımı sözleşmelerini onayladı. Kararla birlikte ordunun donanım, savunma ve teknoloji kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu, Bundeswehr’in ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan toplam 30 projeye yeşil ışık yaktı. Onaylanan projeler, kara birliklerinden hava savunmasına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

ASKERİ KIYAFET VE KORUYUCU EKİPMANA 21 MİLYAR EURO

Onaylanan alımların en büyük kalemlerinden biri, Alman askerleri için kıyafet ve kişisel koruyucu ekipman tedariki oldu. Bu kapsamda yaklaşık 21 milyar euro değerinde siparişin verilmesi planlanıyor.

PUMA ZIRHLI ARAÇLAR VE ARROW 3 SİSTEMİ

Projeler arasında 4 milyar euro değerinde 200 adet Puma zırhlı muharebe aracı alımı da yer aldı. Ayrıca İsrail yapımı “Arrow 3” hava savunma sistemi için füze tedarikine yönelik sözleşmeler de Meclis onayı aldı.

RHEINMETALL’E MİLYARLARCA EUROLUK SİPARİŞ

Meclisin kararıyla Alman savunma sanayi devi Rheinmetall, uydu tabanlı “Spock” kod adlı sistem için milyarlarca euroluk sipariş aldı. Sistemin ilk aşamadaki sözleşme hacminin yaklaşık 1,76 milyar euroya ulaştığı bildirildi.

BERLİN: BU YATIRIMLAR ZORUNLU

Alman hükümeti, söz konusu dev savunma yatırımlarının Rusya’nın oluşturduğu güvenlik tehdidine karşı Bundeswehr’in caydırıcılığını artırmak amacıyla yapıldığını açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından Almanya’nın askeri yaklaşımında tarihi bir değişim yaşandığı vurgulandı.

ASKER SAYISI ARTACAK, BORÇ FRENİ DEVRE DIŞI

NATO’nun savunma harcamalarına ilişkin yüzde 2 hedefini benimseyen Almanya, 2035 yılına kadar aktif asker sayısını yaklaşık 260 bine, yedek asker sayısını ise 200 bine çıkarmayı planlıyor. Savunma harcamalarının önümüzdeki yıllarda borç freni uygulamasından muaf tutulacağı belirtilirken, yalnızca bu yıl için Alman ordusu adına 80 milyar euronun üzerinde silah ve ekipman siparişi verildiği kaydedildi.

 

