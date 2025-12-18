İran'da plaj kırmızıya büründü!
İran'ın Hürmüz Adası'nda yağan yağmur ile birlikte etkileyici bir görüntüye kavuşan Kızıl Plaj, sosyal medyada paylaşılan videolarla dünyanın dört bir yerinden ilgi topladı.
İran'ın Hürmüz Adası'ndaki ünlü Kızıl Plaj'ın hali, görenleri hayrete düşürdü.
YAĞMURDAKİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Adadaki şiddetli yağmurun plaja verdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İran merkezli Living in Tehran X hesabından yapılan paylaşımda yağmurla buluşan kırmızı kumların görüntüsü; Türkiye dahil, dünyanın her tarafında insanları büyüledi.
NEDEN KIRMIZI?
Kumdaki canlı kırmızı renk, adanın toprağında ve kayalarında bulunan yüksek oranda demir oksit, özellikle de hematit mineralinden geliyor.
