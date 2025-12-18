  • İSTANBUL
Annesini kurtarmak isteyen yaşlı adam canından oldu
Annesini kurtarmak isteyen yaşlı adam canından oldu

Annesini kurtarmak isteyen yaşlı adam canından oldu

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın faciaya dönüştü. Annesi Fatma Aysal’ı kurtarmak için alevlerin arasına yeniden giren İbrahim Aysal yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen Fatma Aysal ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Akşehir'in Sorkun Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İbrahim Aysal'ın oturduğu evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden İbrahim Aysal, evden dışarı çıktı.

 

ALEVLERİN ARASINA DALDI!

Daha sonra annesi Fatma Aysal'ı kurtarmak için tekrar alevlerin arasına daldı. İddiaya göre panik içerisinde odalara giren İbrahim Aysal, girdiği odada alevler arasında mahsur kaldı. Bu sırada yangını fark edip gelen diğer kardeşi annesi Fatma Aysal'ı, evden çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen Fatma Aysal, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler içeri girdiğinde İbrahim Aysal'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Aysal'ın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

