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Gündem İBB'de hayat duracak! Salı günü iş bırakacaklar
Gündem

İBB'de hayat duracak! Salı günü iş bırakacaklar

Yeniakit Publisher
2023-07-06 15:00:00 - 2023-07-06 15:08:26
İBB'de hayat duracak! Salı günü iş bırakacaklar

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası, 11 Temmuz’da örgütlü olduğu belediyelerde iş bırakacak. 'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin de mağdur ettiği çalışanların salı günü eyleme destek verecekleri öğrenildi.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Devrimci İşçi Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası, 11 Temmuz Salı günü örgütlü olduğu CHP'li belediyelerde iş bırakma kararı aldı.

DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan yaptığı açıklamada “Talebimiz eşitlik ve insanca yaşayacak bir ücrettir. Bu talep sadece üyelerimizin değil yüz binlerce belediye işçisinin talebidir. Tüm belediye işçilerini 4 ana talebimiz etrafında mücadele etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

İBB'de hayat duracak

Yeniakit.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre; 'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin de mağdur ettiği çalışanların  salı günü eyleme destek verecekleri öğrenildi.
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