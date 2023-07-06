İBB'de hayat duracak! Salı günü iş bırakacaklar

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Devrimci İşçi Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası, 11 Temmuz Salı günü örgütlü olduğu CHP'li belediyelerde iş bırakma kararı aldı.

DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan yaptığı açıklamada “Talebimiz eşitlik ve insanca yaşayacak bir ücrettir. Bu talep sadece üyelerimizin değil yüz binlerce belediye işçisinin talebidir. Tüm belediye işçilerini 4 ana talebimiz etrafında mücadele etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

İBB'de hayat duracak

Yeniakit.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre; 'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin de mağdur ettiği çalışanların salı günü eyleme destek verecekleri öğrenildi.

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Emekçiler; İBB'nin merkez binasın bulunduğu Saraçhane'de iş bırakma eylemi yapacak.