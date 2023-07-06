İBB'de hayat duracak! Salı günü iş bırakacaklar
DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası, 11 Temmuz’da örgütlü olduğu belediyelerde iş bırakacak. 'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin de mağdur ettiği çalışanların salı günü eyleme destek verecekleri öğrenildi.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Devrimci İşçi Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası, 11 Temmuz Salı günü örgütlü olduğu CHP'li belediyelerde iş bırakma kararı aldı.
DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan yaptığı açıklamada “Talebimiz eşitlik ve insanca yaşayacak bir ücrettir. Bu talep sadece üyelerimizin değil yüz binlerce belediye işçisinin talebidir. Tüm belediye işçilerini 4 ana talebimiz etrafında mücadele etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
İBB'de hayat duracak
Yeniakit.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre; 'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin de mağdur ettiği çalışanların salı günü eyleme destek verecekleri öğrenildi.
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