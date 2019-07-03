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İBB’de 3 yeni atama!

23 Haziran İstanbul seçiminin ardından üst düzey görev değişikliklerinin yaşandığı İBB’de, 3 mevkiye daha atama yapıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
İBB’de 3 yeni atama!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, istifaların ardından yeni görevlendirmeler yapmaya devam ediyor.

Yapılan son atamayla birlikte İBB'nin yeni hukuk müşaviri, Maltepe Belediyesi'nde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan Eren Sönmez oldu. 

İmamoğlu, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'na Nurten Uğursoy'u atadı. 

İBB'nin yeni İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'naysa Nurcan Alan getirildi.

İBB’de Yavuz Saltık Özel Kalem Müdürlüğü’ne, Koç'un sahibi olduğu TÜPRAŞ'ta eski yönetici olan Yavuz Erkut ise İBB Genel Sekreterliğine atanmıştı. 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
  1. Eren Sönmez
  2. Nurten Uğursoy
  3. Nurcan Alan
  4. Yavuz Saltık
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. İBB
  8. İBB atama
  9. TÜPRAŞ
  10. Yavuz Erkut

YORUM YAZ

  • kalelikaleli17 dk önce
    ne düşüneceğiz ki istanbullular seçmiş o da istediğini seçecek atamaların yapacak reklamını da daha çok yapacak.adamlar bb değil de sanki kral seçilmişler.
  • HayrettinHayrettin18 dk önce
    https://twitter.com/Ercis_EmreTR/status/1146140999011450881bu bağlantıyı okumanızı tavsiye ederim
  • kerim-41kerim-4119 dk önce
    Artık Büyükşehir CHP nin ve diğer tüm gayri meşru unsurların çiftliği haline geldi. Oy verenler düşünsün. Yani CHP hiç ısraf yapmayacak öyle mı. İMAMOĞLU bir Beylikdüzünü batırdı. borcu teslim alırken 100 milyon iken, 457 milyona çıkarmış, tabiiki millet bu seçimde hizmete oy vermedi ki...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 22 dk önce
    Meydan Ona Kaldıya İstediği Gibi At Oynatır Şerefsiz.

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