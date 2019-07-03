İBB’de 3 yeni atama! 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından üst düzey görev değişikliklerinin yaşandığı İBB’de, 3 mevkiye daha atama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, istifaların ardından yeni görevlendirmeler yapmaya devam ediyor. Yapılan son atamayla birlikte İBB'nin yeni hukuk müşaviri, Maltepe Belediyesi'nde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan Eren Sönmez oldu. İmamoğlu, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'na Nurten Uğursoy'u atadı. İBB'nin yeni İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'naysa Nurcan Alan getirildi. İBB’de Yavuz Saltık Özel Kalem Müdürlüğü’ne, Koç'un sahibi olduğu TÜPRAŞ'ta eski yönetici olan Yavuz Erkut ise İBB Genel Sekreterliğine atanmıştı. İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak İşte İmamoğlu’nun yeni genel sekreteri: Suyu Sapanca’dan izinsiz çekti, hapsi istendi!

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