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Gündem İBB yine AK Parti'nin projesine çöktü
Gündem

İBB yine AK Parti'nin projesine çöktü

AK Parti'nin projelerini kendi projesiymiş gibi lanse edip algı oluşturmaktan başka hiçbir iş yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine aynı kurnazlığa başvurdu. İmamoğlu yönetimindeki İBB, AK Partili Fatih Belediyesi'nin Balat Fener Evleri’nin restorasyonunun yapıldığı bölgeye pankart asarak projeye çökmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 19:14:00 -
İBB yine AK Parti'nin projesine çöktü

AK Parti'nin projelerini kendi projesiymiş gibi lanse edip algı oluşturmaktan başka hiçbir iş yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine aynı kurnazlığa başvurdu. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana icraatlarıyla değil, girdiği polemikler ve yaptığı tatillerle gündeme gelen İmamoğlu yönetimindeki İBB, AK Partili Fatih Belediyesi'nin Balat Fener Evleri’nin restorasyonunun yapıldığı bölgeye pankart asarak projeye çökmeye çalıştı. Daha önce İBB pankartları asarak Ulaştırma Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok projeyi yaptıkları algısını oluşturmaya çalışan İBB sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sadece 4 eseri restore edecek

Bölgede yalnızca 4 tarihi eseri restore edecek olan İBB'nin, 350 yapının restorasyonunu üstlenen AK Partili Fatih Belediyesi'nin çalışmalarını gölgede bırakmak adına bölgeye dev pankartlar astığı görüldü.

Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında Balat, Ayvansaray, Fener, Unkapanı ve Cibali'yi içinde barındıran Haliç Caddesi'ndeki 350 binanın bakım ve onarımı yapılıp, boyanarak, rengârenk bir görünüme kavuşturuluyor.

Bu ilk vukuatı değil

Bilindiği gibi, Ekrem İmamoğlu, daha önce de Kemerburgaz Kent Ormanı ve Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı başta olmak üzere AK Parti yönetimindeki İBB’nin bitirdiği ya da bitirme noktasına geldiği pek çok projeyi sahiplenerek “siyasi hırsızlık” yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yeniden yapılan AKM'nin önüne İBB bariyerleri koyan İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de İBB logolarının üzerlerini Beylikdüzü Belediyesi çıkartmaları ile kaplatmıştı.

 

 

 

 

 

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