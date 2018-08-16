İBB ve MBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan yerli ve milli ürün kullanma çağrısı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümeni, MBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın başkanlığında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'un ev sahipliğinde Balıkesir'de toplandı.

Toplantıya Başkan Uysal'ın yanı sıra encümen üyeleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ve MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan katıldı.

Encümen toplantısında, ekonomik savaş ve psikolojik algı operasyonu kapsamında Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımların atıldığı bu dönemde; devletin aldığı tedbirlere ek olarak yerel yönetimlerin de üzerlerine düşen sorumluluk çerçevesinde gerekli adımları atması kararlaştırıldı.

Başkan Uysal toplantıda, başta MBB üyeleri belediyeler olmak üzere tüm yerel yönetimlere ve ilgili aktörlere yerli ve milli ürün kullanma çağrısında bulundu.

“Güçlü Türkiye” ideali için inovatif çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, “Milli ve yerli kaynaklardan beslenmiş, çağın teknolojisine sahip, yenilikçi uygulamaları takip edip desteklemenin başta Marmara Belediyeler Birliği olmak üzere yerel yönetimler için bir özel sorumluluk arz ettiğini bugünlerde daha iyi görüyoruz” dedi.

Toplantıdaki tüm encümen üyeleri yerli ve milli ürün kullanımının teşvik edilmesi çağrısını güçlü bir şekilde desteklediklerini ve bu konuda özel hassasiyet göstereceklerini, tüm birlik üyelerinin de bu çağrıya destek olacağına inandıklarını kaydettiler.

Toplantıda ayrıca birliğe üye olan belediyelerin sorunları, çözüm yolları ve halka daha iyi hizmet ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Marmara Belediyeler Birliği'nin 6'sı Büyükşehir olmak üzere 190 üyesi bulunuyor.