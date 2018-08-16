THY - Trabzon
0553 313 94 23

İBB ve MBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan yerli ve milli ürün kullanma çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal, başta MBB üyeleri olmak üzere tüm belediyelere yerli ve milli ürün kullanma çağrısında bulundu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 07:42
İBB ve MBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan yerli ve milli ürün kullanma çağrısı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümeni, MBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın başkanlığında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'un ev sahipliğinde Balıkesir'de toplandı.

Toplantıya Başkan Uysal'ın yanı sıra encümen üyeleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ve MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan katıldı.

Encümen toplantısında, ekonomik savaş ve psikolojik algı operasyonu kapsamında Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımların atıldığı bu dönemde; devletin aldığı tedbirlere ek olarak yerel yönetimlerin de üzerlerine düşen sorumluluk çerçevesinde gerekli adımları atması kararlaştırıldı.

Başkan Uysal toplantıda, başta MBB üyeleri belediyeler olmak üzere tüm yerel yönetimlere ve ilgili aktörlere yerli ve milli ürün kullanma çağrısında bulundu.

“Güçlü Türkiye” ideali için inovatif çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, “Milli ve yerli kaynaklardan beslenmiş, çağın teknolojisine sahip, yenilikçi uygulamaları takip edip desteklemenin başta Marmara Belediyeler Birliği olmak üzere yerel yönetimler için bir özel sorumluluk arz ettiğini bugünlerde daha iyi görüyoruz” dedi.

Toplantıdaki tüm encümen üyeleri yerli ve milli ürün kullanımının teşvik edilmesi çağrısını güçlü bir şekilde desteklediklerini ve bu konuda özel hassasiyet göstereceklerini, tüm birlik üyelerinin de bu çağrıya destek olacağına inandıklarını kaydettiler.

Toplantıda ayrıca birliğe üye olan belediyelerin sorunları, çözüm yolları ve halka daha iyi hizmet ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Marmara Belediyeler Birliği'nin 6'sı Büyükşehir olmak üzere 190 üyesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 07:42
  1. Balıkesir
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çağrı marketten yaptırımlara karşı yatırım
    1. Çağrı marketten yaptırımlara karşı..
    2. Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    3. Dolar düşüşe devam ediyor
    4. HDP, ekonomik sıkıntıyı Öcalan'a bağladı
    5. Ehliyet sınav sonuçları MEB MTSK 4..
    6. Devlet Bahçeli: Türk milletine sökmez
    7. 'Türkiye'nin ve oradaki..
    8. 2018/MTSKS-3 ehliyet sınav sonuçları..
    9. Refah Sınır Kapısı Bayram tatilinde..
    10. ABD'den K. Kore ile ilişkili kişi ve..
    11. Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici..
    12. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    13. Kurban fiyatları İstanbul! 2018..
    14. Sürücülere kötü haber! Zam geldi
    15. KYK yurt ücreti ne kadar?
    16. Serbest piyasada dolar ne kadar?
    17. Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların..
    18. Ehliyet yenileme evrakları 2018..
    19. Ambargo uygulanan ABD ürünleri listesi
    20. Şırnak'ta terör operasyonu: 31 kişi..
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Dolar tepetaklak! Yeni güne...
    Dolar tepetaklak! Yeni güne...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap
    Yiğit Bulut'tan ilginç sözler: Türk-Rus imparatorluğu...
    Yiğit Bulut'tan ilginç sözler: Türk-Rus imparatorluğu...