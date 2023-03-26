İBB temizlik malzemesi ve ürünlerini açık ihaleyle satın alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü, 17 Kalem Temizlik Malzemesi mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenleyecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 10.04.2023 günü saat 11:00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresinde düzenlenecek. Buna göre İhtiyaç listesinde yer alan malların tamamı işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir. İhtiyaç listesinde yer alan mallar Tek partide teslim edilecektir. Teslimatlar 09.00-15.00 saatleri arasında yapılabilecek
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecek.
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