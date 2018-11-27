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İBB Spor Voleybol Takımı bugün Avrupa'da Ajaccio deplasmanında

Bu sezon tamamı yerli oyunculardan oluşan kadrosuyla Efeler Ligi’nde ve Avrupa’da mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Voleybol A Takımı, CEV Avrupa Kupası Grup ilk maçında bugün Fransız temsilcisi GFC Ajaccio ile deplasmanda karşılaşacak.

27 Kasım 2018 Salı 14:04
İBB Spor Voleybol Takımı bugün Avrupa'da Ajaccio deplasmanında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Voleybol A Takımı, CEV Avrupa Kupası 16’lı grup ilk maçına çıkıyor. Turuncu-lacivertliler bugün Fransa’nın Cannes kentinde bulunan U Palatinu Spor Salonu'nda GFC Ajaccio ile karşılaşacak. Mücadele saat 22.00’de başlayacak.
İBB Spor- GFC Ajaccio eşleşmesinin rövanş maçı 5 Aralık Çarşamba günü İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Turuncu lacivertliler, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarıyla başlamıştı. Birinci turda Ford Store Levoranta Sastamala eleyen takımımız ikinci turda ise Yunanistan temsilcisi PAOK Thessaloniki'ye altın set sonucunda mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
İBB Spor’un rakibi GFC Ajaccio ise CEV CUP'ta başladığı serüveninde 32'li grupta Kosova ekibi KV PËJA ile mücadele etti. Fransız ekibi her iki maçta da rakibini 3-0'lık sonuçlarla geçerken adını 16'lı gruba yazdırdı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:04
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Voleybol A Takımı

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