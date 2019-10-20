0553 313 94 23

İBB rekor sayıyı sosyal medyadan paylaştı

İBB'den yapılan açıklamada '18 Ekim Cuma günü metro kullanımında yolcu taşıma rekoru kırıldı' ifadelerine yer verildi.

20 Ekim 2019 Pazar 08:25
İBB rekor sayıyı sosyal medyadan paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. İBB'den yapılan açıklamada 18 Ekim Cuma günü metro kullanımında rekor kırıldığı belirtildi.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “M2, M5 hatları ve toplam yolculuk sayılarında rekor! 18 Ekim 2019 Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında 602.432, M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında 234.774 ve toplamda tüm hatlarda 2.372.714 yolculuk ile yolcu taşıma rekoru kırıldı” ifadelerine yer verildi.

Metro İstanbul kısa bir süre önce Cuma ve Cumartesi günleri 24 saat süreyle çalışacağını belirtmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 08:25
  1. İstanbul
  2. İBB
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. metro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek
    1. Suriye'den çekilen Amerikan askerleri..
    2. Atiba ile Caner Erkin'in hararetli..
    3. MSB: PKK/YPG'li teröristlerce 20..
    4. 20.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Akılalmaz olay! Bu notu bırakıp kaçtılar
    6. Arjantin'de 'Milyonun yürüyüşü'..
    7. İstanbul'da gece vakti eski koca..
    8. Almanya'da yaşayan Türklerden..
    9. Beşiktaş-Ankaragücü maçı
    10. İBB rekor sayıyı sosyal medyadan..
    11. Eğlenmek için gittiği evde ölü bulundu!
    12. Çin'de fabrika yangını! Ölü ve..
    13. Trump'tan flaş karar! Vazgeçtiğini..
    14. Fransa'dan küstah Türkiye çağrısı!
    15. PKK/YPG'den Türk askerine hain..
    16. ABD resmen duyurdu! Nereye gidecekleri..
    17. Macron'un akıl hocasından dikkat çeken..
    18. Terör yandaşı CHP'lilere böyle fırça..
    19. Trump fena patladı: Bu kadar büyük bir..
    20. Harekat rahatıszlığı büyüyor.....
    21. Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün..
    22. Bakan Soylu'dan Batı'ya tokat gibi..
    23. Alıç pekmezi nasıl yapılır? Alıç..
    24. YPG'li teröristler Tel Abyad..
    25. Mallorca Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
    26. Juventus Bologna maçı kaç kaç bitti?
    27. Saç kırıkları nasıl temizlenir?
    28. Terör sevici St. Pauli! Tribünde..
    29. Tuğçe Kazaz Kemalistleri yine..
    30. Darıfülfül nedir? Darıfülfülün..
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı
    Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı