İBB moratoryumun eşiğinde

Dünyada aynı anda sadece biz 10 metro yapıyoruz diyerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait projeleri bile sahiplendiği halde bitme aşamasına gelen Sancaktepe/Yenidoğan Metro Hattını ve Levazım Tüneli’ni hafriyat dökerek kapatmaya çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, şimdi de hak ediş ödemelerini yapmaması sebebiyle, 13 km uzunluğundaki Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro inşaatında çalışmaların durdurulmasına sebeb olduğu belirlendi. İş bilmezliği ve israflarıyla İBB’yi moratoryum ilan etme eşiğine getiren İmamoğlu’nun düştüğü borç sarmalını gözler önüne seren bazı örnekler şöyle:

İşte acizliğin örnekleri

Yapımına 2017 yılında başlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro inşaatı çalışmaları, İBB’nin yüklenici firmaların hak ediş ödemelerini yapmaması sebebiyle durduruldu. 13 km uzunluğundaki projede, yüklenici firmaların birikmiş KDV alacakları bile 270 milyon lirayı aştı.

İETT’ye hizmet veren 3 bin 41 Özel Halk Otobüsü sahiplerine yaklaşık 6 aydır ödeme yapılmadığı ortaya çıktı. Her bir aracın ortalama 200 bin TL alacağı birikirken, İmamoğlu’nun otobüs sahiplerine olan toplam borcu 608 milyon TL’yi aştı.

Cenaze aracı olarak Antalya’ya görevlendirilen İBB’ye ait otobüs, dönüş yolunda yakıt almak için Afyon’da girdiği akaryakıt istasyonunda, parası karşılanmadığından dolayı yakıt alamadı. Benzin istasyonunda mahsur kalan vatandaşlar kendi aralarında para toplayarak İstanbul’a dönmeye çalıştı.

Türkiye’deki papazlara ‘Portakal soslu karides’ ikram eden İmamoğlu, AK Parti döneminde hayata geçen çeyrek asırlık taziye yemeği ihalesini “para yok” gerekçesiyle bir daha tekrarlanmamak üzere iptal etti.

İBB’nin çöktüğü çok açık

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gazeteci Yazar Murat Özer, şunları dile getirdi: “İstanbul’un çöktüğü ortada. Zaten hedeflenen şey, İstanbul’a yatırım yapmak, proje üretmek değildi. Biz de yatırım beklemiyorduk zaten. Sadece var olanları devam ettirmelerini istiyorduk. Ama bu kadarını bile beceremediler. Bütünüyle ellerine yüzlerine bulaştırmış durumdalar. Bir de utanmadan hâlâ bu isimlerin cumhurbaşkanı adaylığının konuşulması bile Türkiye siyaseti ve demokrasisi adına utanç vesilesi diye düşünüyorum. CHP belediyeciliğinin bir hizmet belediyeciliği olmadığı çok açık. Zaten İzmir örneği de ortada duruyor. O açıdan, Ekrem Beyin geldiğinden beri son 3 yıldır yaptığı temel şey, çok ciddi bir reklam yatırımı ve propaganda oldu. Mesela aynı anda 10 metro yaptıkları gibi gerçek dışı beyanlarda bulunarak sürekli göz boyamaya çalışıyor. Anladığımız kadarıyla, sürekli yalan üzerine propaganda siyaseti yürütmek CHP’liler açısından gelenek haline gelmiş durumda. Kitle de buna müsait, böyle istiyor. Ortada çok ciddi bir ahlaki problem ve çöküntü var.”

İstanbul doğru yönetilmiyor

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir ise, şunları dile getirdi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kaynakları çok doğru yönetilmiyor. Doğru yönetilemediği için de ciddi bir savurganlık söz konusu. İstanbul’da yüzde 25’lik oranında savurganlık rakamları var. Oransal olarak bu rakam, çok büyük hizmetlerin geri kalmasına neden oluyor. Zaten İstanbul’da hem otobüs alımları konusunda hem de metroların ilerlemesi noktasında sıkıntı yaşanıyor. Metro şantiyelerinde iddia ettikleri gibi sağlıklı bir ilerlemenin olmadığını biz belediye meclis toplantılarında defaatle ifade ettik. Bahsettikleri ilerleme oranında da sahadaki oranla bir tutarsızlık söz konusu. Bakım ve onarımların doğru yapılmaması sonucunda yolda kalan, yanan otobüslerin varlığı ulaşıma ağır darbe vuruyor. Bunlar üst üste geldiği için yakın zamanda kaosu yaşamaya başlayacağız. Ekrem Beyin daha önce sahiplendiği 10 metro, AK Parti döneminin ihale ettiği ve başlattığı projelerdi. Maalesef İstanbul, CHP yönetimiyle 5 yılı kaybetmiş olacak. Bunu üzülerek ifade etmek gerekiyor. İstanbul trafiği bu dönemde dünyanın çok gerisinde kalacak bir noktaya ulaşacak. Ak Parti döneminde dördüncü, beşinci olan yoğunluk sıralaması şu anda liste başı olacak hale geldi. Maalesef bugüne kadar Türkiye’de dikili bir ağacı olmayan partinin bundan sonra da dikili bir ağacının olmasını çok fazla beklemiyoruz.”