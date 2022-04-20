İBB, "Metrobüs gibi metrobüs" demişti... Halk içinde şemsiye açmak zorunda kaldı!

Bakımsızlık nedeniyle İETT otobüslerinin arıza ve kazalarıyla sık sık gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni aldığı metrobüslerle de sınıfta kaldı. İBB'nin 1 hafta önce düzenlediği programla filosuna kattığı 30 metrobüsten birisi olan "A-5004" kodlu yeni araç, Küçükçekmece Metrobüs Durağı'ndan Cevizlibağ istikametine seyir halindeyken dumanlar çıkarak arızalandı.

Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsü durdurup kapıları açan sürücü, yolcuları indirdi. Metrobüs yolunda yürüyen vatandaşlar, arkadan gelen başka bir araca binerek yolculuklarına devam etti. Arızalanan metrobüs ise servise çekildi. Vatandaş yeni metrobüsün arızalanması sonrasında isyan etti. Bu durumu cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sabah'ın haberine göre, ayrıca yeni metrobüslerden birinin de yağmurda içeriye su sızdırdığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 'yıkılmayankale' rumuzlu bir sosyal medya kullanıcısı arızalanan metrobüs ile su sızıntısı görüntülerine tepki göstererek, "Bir icraatın da kaliteli olsun be kardeşim" yorumunda bulundu.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı Efe Siirtli ise "İBB'nin daha yeni satın aldığı AKİA marka metrobüs arıza yaptı. Ekrem yine yolda kaldı" ifadelerini kullandı. Yeni Akit Yazarı Zekeriya Say ise arıza görüntülerini paylaşarak, "İmamoğlu'nun satın aldığı ve geçen hafta hizmete giren 30 metrobüsten ilk arıza haberi geldi. Seçimle geldi diye İstanbul'u göz göre göre iflasa sürüklemesine sessiz mi kalınacak? Yok mu "yeter" diyecek bir mekanizma?" dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun'un metrobüslerle ilgili paylaşımlarını alıntılayarak İBB'yi eleştirdi. Vatandaşlar, Ongun'un "Metrobüs gibi metrobüs" ve "hurda-yolda" dediği paylaşımlarla dalga geçti.