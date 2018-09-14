0553 313 94 23

İBB meclisinden geçti... '40 yıllık problemi çözdük'

Maltepe'nin 3 mahallesi ile ilgili olarak hazırlanan kentsel dönüşüm planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda ele alındı. Yapılan oylama sonucu kentsel dönüşümÿprojesi oy birliğiyle kabul edildi. Mevlüt Uysal “İBB Meclisi’mizde bugün Başıbüyük - Gülensu ve Gülsuyu 1/1000’lik İmar Planları onaylandı. Böylece, Maltepe ilçemizdeki 40 yıllık bir problemi çözmüş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Maltepe ilçemiz ve İstanbul’umuz için hayırlı olsun” dedi.

14 Eylül 2018 Cuma 21:21
İBB meclisinden geçti... '40 yıllık problemi çözdük'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Maltepe ilçesinin 1/1000’lik imar planı kabul edildi. Mevlüt Uysal “İBB Meclisi’mizde bugün Başıbüyük - Gülensu ve Gülsuyu 1/1000’lik İmar Planları onaylandı. Böylece, Maltepe ilçemizdeki 40 yıllık bir problemi çözmüş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Maltepe ilçemiz ve İstanbul’umuz için hayırlı olsun” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayının son toplantısında Mart 2017’de 1/5000 ölçekli planları kabul edilen Maltepe Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu’nun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını görüştü.

Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen raporla, 40 yıldır Maltepe ilçesinin kanayan yarası olan ve vatandaşların deprem riski taşıyan sağlıksız binalarda oturmasına sebep olan 3 mahallenin imar sorunu çözüldü ve bölgede kentsel dönüşümün önü açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Meclisi’ni bu önemli kararı dolayısıyla tebrik ederek, “İBB Meclisi’mizde bugün Başıbüyük - Gülensu ve Gülsuyu 1/1000’lik İmar Planları onaylandı. Böylece, Maltepe ilçemizdeki 40 yıllık bir problemi çözmüş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Maltepe ilçemiz ve İstanbul’umuz için hayırlı olsun” dedi.

YERİNDE DÖNÜŞÜM SAĞLANACAK

Plan ve onay süreçleri tamamlandığında, Maltepe’nin 40 yıldır kanayan yarası olan ve E-5’ten yukarı doğru çok kötü bir görünüm arz eden gecekondulaşma ve deprem riski taşıyan binalar, kentsel dönüşüme tabi tutulacak.

Maltepe Başıbüyük’te bir kısmı tapu tahsis belgeli çoğunluğu işgalli olan plansız, ruhsatsız binaların bulunduğu Başıbüyük mahallesinin 1/5000 ölçekli imar planları Mart 2017’de onaylanmıştı. Yine ruhsatsız binaların bulunduğu Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin 1/5000 ölçekli imar planları da İBB Meclisi’nde Aralık 2016’da görüşülerek kabul edilmişti.

Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yerinde dönüşümle vatandaşlar 40 yıllık sağlıksız yaşamdan kurtulacak ve bölge planlı hale gelecek. Her 3 mahallede de modern binaların yanı sıra okullar, parklar, sosyal donatı ve dini tesis alanları bulunacak.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 21:21
  1. İstanbul
  2. ibb
  3. meclis
  4. maltepe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore çok zor durumda! 'Uluslararası yardım' istendi...
    1. Kuzey Kore çok zor durumda!..
    2. Adana'da trafik kazası: 4 kişi yaralı
    3. NATO'dan dikkat çeken Türkiye ve S-400..
    4. Giresun'un Dereli ilçesindeki 2 bin..
    5. Kocaeli'de çatıyı tamir eden işçi 15..
    6. Atatürk Havalimanı'ndan çıkan 20 TIR..
    7. Rusya açıkladı! Artık adı anılmayacak
    8. İGA Genel Müdürü Samsunlu işçilerle..
    9. İspanya'da nehrin ortasındaki balina..
    10. NATO'dan Türkiye ve S-400 mesajı
    11. Katil İsrail Gazze'yi vurdu
    12. Boşanma hukukunda bir rezalet daha!..
    13. Bakan Ziya Selçuk'tan öğretmenlere..
    14. Çin'de Afrika domuz vebası salgını! 20..
    15. Atatürk'ten yola çıkan 20 TIR Yeni..
    16. İBB meclisinden geçti... '40 yıllık..
    17. Trump'tan bir hamle daha! Yeni..
    18. Rusya'dan dikkat çeken İdlib açıklaması!
    19. İstanbul Valiliği'nden okullarla..
    20. John Kerry: Trump halkı kandırıyor ama..
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı