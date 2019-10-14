0553 313 94 23

İBB Meclisi'nden 'Barış Pınarı Harekatı' deklarasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin AK Parti ve MHP'li üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı ortak deklarasyon hazırladı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:32
İBB Meclisi'nden 'Barış Pınarı Harekatı' deklarasyonu

İBB Meclisi'nin ekim ayı toplantısı, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Saraçhane'deki binada, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından söz alan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, MHP ile Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı için bir deklarasyon hazırlandığını ancak buna CHP ve İYİ Parti'nin destek olmadığını söyledi.

İki partinin ortak deklarasyon metnini okuyan Gökkuş, Barış Pınarı Harekatı'nın Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri PKK-PYD-YPG ve DAEŞ'in varlığını sonlandırmak, Türkiye hudutlarını ve halkın güvenliğini sağlamak ve bir barış koridoru tesis ederek Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerinin önünü açmak için başlatıldığını belirtti.

Harekatın Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Gökkuş, "Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları gibi bölgede yeni bir iklim oluşturacağını dile getiren Gökkuş, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bu harekatla gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmedir. Bu çerçevede belediye meclisi olarak Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Mehmetçik'in yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyet diliyoruz."

Gökkuş'tan sonra kürsüye gelen CHP'li Meclis Üyesi Ali Gökmen de ortak deklarasyon teklifinin kendilerine dün iletildiğini, vaktin az olması nedeniyle perşembe günü açıklanmasından yana olduklarını ifade etti.

Gökmen, sınırların güvenliğinin, sızmalara fırsat vermeyecek düzeyde güvenli hale getirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Kafa kesen cihatçı sürüleri dünyanın gözü önünde sınırlarımızı kullanarak Suriye'ye geçti. Ne bu taraftan Suriye'ye ne de Suriye'den bu tarafa geçişlere izin vermeliyiz. Ama ne yazıktır ki tüm uyarılara rağmen hükümet, Şam'da namaz kılma hayaliyle ülkemizi bu bataklığın içine doğru sürüklemekten çekinmedi. Şu an için en büyük dileğimiz şehit haberlerinin gelmemesi ve en kısa sürede askerlerimizin sağ salim bir şekilde evlerine dönmeleridir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gökmen'in ifadelerine, AK Parti meclis üyeleri masalara vurarak tepki gösterdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 21:32
  1. İBB
  2. barış pınarı harekatı
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa Türkiye maçı canlı takip
    1. Fransa Türkiye maçı canlı takip
    2. Milli Takım'ın Fransa ilk 11'i belli..
    3. Tunus'ta resmi sonuçlara göre..
    4. İstanbul'daki final için UEFA'dan..
    5. Adıyamanlı muhtarlar dilekçe yazdı:..
    6. Polonya'dan AB'ye Türkiye uyarısı:..
    7. HDP’li belediye meclis üyesi tutuklandı
    8. İstanbul'daki final için UEFA'dan..
    9. İBB Meclisi'nden 'Barış Pınarı..
    10. Skandal Türkiye kararını duyurdular:..
    11. Brezilya'da petrol sızıntısı nedeniyle..
    12. Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
    13. UEFA VAR Semineri Riva'da yapılacak
    14. Hollanda'da 'DEAŞ'lılar dönsün mü'..
    15. Kremlin Sözcüsü: Türk ve Rus..
    16. Skandal sözleri sonrası Mustafa..
    17. Polonya'dan AB'de Türkiye yorumu:..
    18. Bakan Akar'dan liderlere Barış Pınarı..
    19. Esed'in ajansından ilginç iddia! 'Esed..
    20. ABD'den Haseke kararı!
    21. 'Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer..
    22. Fransa Türkiye maçı ilk 11'i
    23. 7 bin polis alımı başvuruları bugün..
    24. Ayn el Arab neresi? Ayn el Arab..
    25. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma..
    26. Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı..
    27. İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili..
    28. Memur emeklisi dul bir kadın, SSK..
    29. YÖKDİL ne zaman yapılacak?2019..
    30. 1980 sigorta girişliyim ne zaman..
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor