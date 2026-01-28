Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yüksek askeri temas
Bugün başkent Ankara; Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kritik bir askeri ziyarete tanıklık etti.
Bugün başkent Ankara; Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kritik bir askeri ziyarete tanıklık etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Hallami’yi kabul etti.
Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.
ÇİN, YERİNE TÜRK İHA'LARI TERCİH ETTİLER - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin’den satın aldığı insansız hava araçlarında yaşadığı hayal kırıklığı sonrası tercihini Türkiye’den yana kullanmaya başlamıştı.
BAE, 2022 yılında yaptığı anlaşma çerçevesinde Baykar’dan 60 Bayraktar TB2 ve 60 Bayraktar Akıncı sipariş etmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23