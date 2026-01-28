  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yüksek askeri temas
IHA Giriş Tarihi:

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yüksek askeri temas

Bugün başkent Ankara; Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kritik bir askeri ziyarete tanıklık etti.

1
#1
Foto - Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yüksek askeri temas

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Hallami’yi kabul etti.

#2
Foto - Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yüksek askeri temas

Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

#3
Foto - Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yüksek askeri temas

ÇİN, YERİNE TÜRK İHA'LARI TERCİH ETTİLER - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin’den satın aldığı insansız hava araçlarında yaşadığı hayal kırıklığı sonrası tercihini Türkiye’den yana kullanmaya başlamıştı.

#4
Foto - Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yüksek askeri temas

BAE, 2022 yılında yaptığı anlaşma çerçevesinde Baykar’dan 60 Bayraktar TB2 ve 60 Bayraktar Akıncı sipariş etmişti.

Yorumlar

Veli

Aman bu temasdan hastalık kapmayalım da o yeter…
