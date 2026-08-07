İBB Kızılay'a meydanda yer vermedi Bahçelievler Belediyesi yer tahsis etti

İBB’den olumsuz yanıt alan Kızılay yetkilileri, ilçe sınırları dâhilinde çözüm arayışına girerek Bahçelievler Belediyesi’ne başvurdu. Kızılay’ın hayati önem taşıyan bu talebine yanıt veren Bahçelievler Belediyesi, kan bağışı organizasyonunun aksamaması adına kendi sorumluluk alanında bulunan meydanın iç bölümündeki yeri Kızılay’a tahsis etti. Ancak çadırın meydandan uzak bir noktaya kurulması, vatandaşların tepkisine ve bağış sayısının düşeceği endişesine yol açtı.

Vatandaşlar Tepkili: "Meydanda Olmasa Geçer Giderdim"

Şirinevler’de konuşan vatandaşlar, kan bağış noktalarının göz önünde ve insan sirkülasyonunun yüksek olduğu meydanlarda bulunması gerektiğine dikkat çekti:

Berat Çelik: "Kötü bir olay olmuş. Meydanlar zaten en kalabalık yerler. Bir yerde hayat kurtaracaksa o insanlara da en çok meydanlarda ulaşılabilir. Mesela 15 Temmuz’da olduğu gibi meydanlarda buluşuldu. Şimdi kan verme olayını da oraya bağlayacağım birçok insan meydanlardan geçiyor. Burada kurulmasına izin verilmemesi çok saçma. Herhangi bir sokakta kurulsa insanlar oraya özellikle gitmez katılım olmaz. O yüzden çok saçma olmuş. Ben Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkür ederim."

Abdülkadir Alacabey: "Ben 30 kez kan verdim. Eskisi gibi meydanda olsaydı çok iyi olurdu. Daha çok kan bağışı olurdu. Şimdi arka tarafa caminin arkasına koymuşlar orada kimse görmüyor, yeri bulamıyor. Meydanda olsa daha çok katılım olur. Ben şimdi Şirinevler’de indim baktım burada Kızılay çadırı var geldim kan verdim. Eğer görünür yerde burada olmasaydı ben kan falan vermezdim buradan geçer giderdim."

Yer Değişikliği Bağış Sayılarını Olumsuz Etkileyebilir

Şirinevler Meydanı’nın sunduğu yüksek yaya trafiğinin aksine, çadırın iç sokaklara ve görünmeyen alanlara çekilmesi doğrudan katılımı etkiliyor. Kan ihtiyacının aralıksız devam ettiği bu dönemde, meydan izni verilmemesinin bağış oranlarına nasıl yansıyacağı merak konusu.