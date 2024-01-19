İBB kentsel dönüşümde de sınıfta kaldı! Vaat çok icraat yok

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en çok kentsel dönüşümde sınıfta kaldı. İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu eski Başkanı Kadem Ekşi, İmamoğlu’nun 5 yıl önce verdiği vaatlerini ve güncel rakamları paylaştı.

“10 yılda 850 bin konutu vatandaşa teslim etmişiz. Dönüşümü devam eden hali hazırda 126 bin konut var belediyelerimizin eliyle yaptığımız ama CHP’li İBB yönetiminin 2015 kontla kaldığı yani kendilerine riskli ve rezerv alanlarda yapım noktasında atması gereken adımın yüzde 1’ini yapmış, Yüzde 65’ini AK Partili belediyeler yapmış yüzde 1’ini İBB yapmış. 516 milyar konsülde bütçesi olan bir kurum çökmüş”

Akit TV’ye özel açıklamalar yapan Kadem Ekşi, “İmamoğlu’nun en büyük vaatleri İstanbul’da kentsel dönüşüm üzerineydi fakat hiçbiri tutmadı” dedi.

Ekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vaat ettikleri İle yapılanlar arasındaki uyumsuzluklar ortaya çıktı. Yani İstanbul yerle yeksan oldu. Ben Deprem Ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı olarak belediye başkanının mecliste gözümüzün içine baka baka söylediği bir olay var yani Silivri depreminden sonra geldi meclise acil eylem planını açıklıyorum dedi. İfade ettiğiniz gibi 1 yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin, 10 yılda İstanbul’daki tüm riskli bağımsız birimleri yenileyeceğini söyledi. Ama mesele vaat etmek değil yapmak ne oldu sıfır çekti 5 yılın sonunda. Bu bizi üzüyor. Bir mühendis olarak üzüyor. İnsan olarak üzüyor. Bir İstanbullu vatandaş olarak üzüyor.

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Deprem gerçeğini sadece sloganlarla geçiştirdi. Yani tarih sloganla yazılmaz öyle diyelim. İstanbul gerçekten 5 yılını kaybetti ve hep geri sardı. Bütün sistemlerde geri sardı. Yani ulaşımda, kentsel dönüşümde böyle”