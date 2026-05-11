İBB iştirakinde yolsuzluk depremi! Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de ihaleye fesat karıştıran 20 kişiye tutuklama şoku!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında sular durulmuyor. İBB iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden usulsüz bir ihale çarkı kurularak "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla başlatılan operasyonlarda, adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar çıktı. Kurulan bu kirli tezgahla kamu kaynağını şahsi çıkarlarına alet eden yapılanmaya karşı yargı pençesini attı.
İBB soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye operasyon: 20 kişiye tutuklama talebi
Adliyeye sevk edilen 24 şüpheli şahıstan şüpheliler Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin hakkında adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmaları, kalan 20 şüpheli hakkında tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.