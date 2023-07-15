İBB ile Adalar Belediyesi birbirine girdi
Büyükada’da Aya Nikola mevkiinde İBB bünyesindeki İSKİ'nin çalışmaları sırasında yola lağım suyu dökülmesi nedeniyle Adalar Belediyesi çalışanı İSKİ çalışanına tepki gösterdi.
Olay, Büyükada’da Aya Nikola mevkiinde önceki gün yaşandı.
İddiaya göre, İSKİ çalışanları, çalışma sırasında yola lağım suları boşalttı. Adalar Belediyesi çalışanı da İSKİ çalışanına tepki gösterdi.
“Burada millete ben hesap veriyorum” diyerek olaya tepki gösteren Adalar Belediyesi çalışanı, yola lağım suyu boşaltan İSKİ çalışanlarından üstlerinin telefonunu istedi.
Adalar Belediyesi çalışanı ile İSKİ çalışanı arasındaki yola akan lağım suyu tartışması vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.