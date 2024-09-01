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Gündem İBB hemşeri derneklerini böldü! "Hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz"
Gündem

İBB hemşeri derneklerini böldü! "Hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2024-09-01 09:54:00 -
İBB hemşeri derneklerini böldü! "Hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz"

İBB, 15 yıldır ‘Sivas Tanıtım Günleri'ni düzenleyen Sivas Platformu'nu saf dışı bıraktı. Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem: “Hiçbir tahakkümü kabul edemeyiz.”

İstanbul'da düzenlenen 'Sivas Tanıtım Günleri'nin 15 yıldır organizasyonunu üstlenen Sivas Platformu bu yıl İBB tarafından saf dışı bırakıldı. Son üç yıldır düzenlenen tanıtım günlerine dahil Sivas Konfederasyonu (SİVKON) bu yıl İBB tarafından ana organizatör olarak belirlendi. Sivas Platformu da bu yıl tanıtım günlerini Kağıthane'de yapma kararı aldı. AKŞAM'a konuşan Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem, hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

 

"BİZ BAŞLATMIŞTIK"

AKŞAM'a konuşan İsmail Erdem, İBB tarafından Sivas Platformu'nun devre dışı bırakılma sürecini anlatarak, "2009 yılı itibariyle Sivas Tanıtım Günlerini, Sivas Platformu olarak biz başlatmıştık. 15 yıldır bu organizasyonu bizler gerçekleştirdik. Son 3 yıl içinde de ikinci bir konfederasyon olan SİVKON'u da bu günlere dâhil etmiştik. Ancak İBB yönetimi değiştikten sonra özellikle 2021, 2022, 2023 yıllarında ciddi anlamda sıkıntılar yaşamaya başladık" ifadelerini kullandı.

"DAYATMAYI KABUL ETMEDİK"

2023'te yaşanan olayları da hatırlatan Başkan Erdem, "Geçtiğimiz yıl, Yenikapı'daki etkinlik günlerinde sahne, sahne arkası tamamen İBB yönetimi tarafından hazırlanmıştı. Her yer İBB'nin logosu ve Ekrem İmamoğlu'nun imzasıyla donatılmıştı. Bizim hazırladığımız Aşık Veysel ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı logolu, fonu kabul etmediler. Sahneyi de sanatçıları da sunucuyu ve arka fonu kendileri tarafından organize edeceklerini söylediler. Biz bu dayatmayı kabul etmedik" diye konuştu.

"PATENTİ BİZDE"

Erdem, programın sahibinin İBB olmadığını belirten, "İBB yönetimi hükmedemedikleri nüfus edemedikleri STK'ları bölmek istiyor. Biz Sivaslılar olarak 4 Eylül 1919 Kongresinde de mandacılığı kabul etmediğimiz gibi hiçbir kurum ve kuruluşun da tahakkümünü kabul edemeyiz. Patenti bizde olan Sivas Tanıtım Günleri'ni 11-12- ve 13 Ekim'de Yenikapı'da değil Kâğıthane'de yapacağız" dedi.

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